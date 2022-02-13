О жизни в шутку и всерьёз

Яркий, запоминающийся праздник юмора прошёл в Жарминском районе.

Молодёжным ресурсным центром был организован первый отборочный тур конкурса «Время перемен – 2022», в котором приняли участие самые весёлые и находчивые юноши и девушки района.

Динамично, интересно и, конечно же, смешно прошла игра, которая собрала девять школьных команд. Все участники достойно подготовились к встрече, и членам жюри было непросто определить лучших.

Хлёсткие шутки и колкие репризы о школьной жизни и сельских проблемах, недостатках и аномалиях нашей жизни сыпались как из рога изобилия, потому что кто, как не молодёжь, может своим свежим взглядом подметить всё отрицательное, окружающее нас, и остроумно выразить это в сатирической форме на сцене.

Ребята смело держались на сцене, проявляли артистизм, демонстрировали недюжинные таланты. Они не только остроумно шутили, но и пели, танцевали, а также в полной мере раскрыли свои актёрские способности.

Особой оказалась и поддержка зала: у каждой команды была своя группа болельщиков, которая поднимала боевой настрой и придавала ей уверенности. Зрители также могли внести свою лепту в праздник юмора, рассказав анекдоты на свободную тему.

Море эмоций и новых впечатлений получили в этот день все, кто находился в зрительном зале.

– Здорово, что в нашем районе живёт столько талантливой, весёлой и находчивой молодёжи! – отметили организаторы мероприятия.

По итогам конкурса все команды награждены благодарственными письмами, а победители получили путёвки в четвертьфинал, который состоится в ближайшее время.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район