Новый фильм о службе в спецназе

В Усть-Каменогорске состоялась премьера военно-патриотического фильма «Burkit».

Казахстанские зрители восторженно принимают полнометражный художественный фильм «Burkit» о подразделениях специального назначения Национальной гвардии Республики Казахстан. В областном центре на первый показ пришли не только военнослужащие регионального командования «Шығыс», но и многие поклонники отечественного кинематографа.

Сюжет кинокартины, в котором красной линией проходит тема верности присяге и долгу, построен на повествовании о трёх друзьях, служащих в спецназе. Их ежедневные задачи заключаются в противостоянии опасным преступным группировкам. В одной из таких ситуаций им предстоит проверить свою дружбу.

– Этот фильм рассказывает о тяжёлой и опасной службе подразделений специального назначения, входящих в состав Национальной гвардии. Уверен, что личный состав областного командования высоко оценил эту творческую работу. В фильме так точно показана ежедневная работа офицеров, военнослужащих подразделения специального назначения, – говорит начальник управления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Шығыс» подполковник Денис Ча.

Режиссёром третьего военного фильма о Нацгвардии, который сняла отечественная кинокомпания «АЮ Синема», стал Данияр Ибрагимов, известный в казахстанском кинематографе как главный продюсер военных фильмов «Шестой пост» и «Казбат». Этот фильм стал его режиссёрским дебютом.

Продюсерская работа по военным сценам была возложена на ветерана спецназа Камала Жаксылыкова. Вторым продюсером выступил Ильяс Этекбаев, а линейным – ветеран боевых действий Сабыржан Сулейменов.

Главные роли в фильме исполняют известные актёры: Санжар Мади, Даурен Сергазин и Асылхан Толепов. В фильме появится известный певец и музыкант Галымжан Молданазар. В съёмках приняли участие бойцы спецназа, а также более двухсот

военнослужащих.

Художественный фильм с первых минут захватил зрителей. Отсутствие свободных мест в зрительных залах кинотеатров страны свидетельствует о том, что кинолента снята на высоком уровне.

Айнаш Абаева