Театр времён Мольера

Жители и гости Усть-Каменогорска открыли для себя площадной театр времён выдающегося французского комедиографа Жана-Батиста Мольера.

Премьера спектакля «Лекарь поневоле» по известной одноимённой пьесе состоялась благодаря необычной задумке режиссёра-постановщика Абая Даулетулы и молодёжной труппы Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

«Фарс, безделушка, пустячок» о пьянице-дровосеке Сганареле, ставшем с лёгкой руки сварливой и мстительной жены Мартины псевдолекарем, уже на протяжении четырёх столетий собирает полные залы, вызывая ликование зрительской публики необычностью и оригинальностью, озорством и карнавальностью.

В свою очередь, усть-каменогорский режиссер Абай Даулетулы решил дать возможность современникам не только вспомнить классический сюжет, но и в полной мере ощутить необыкновенную атмосферу площадного театра. Для этого он и художник-постановщик спектакля Айбек Самарканов предложили зрителям занять свои места на… сцене!

Вместо уютных кресел – скамейки, вместо «четвертой стены» – потрясающий эффект присутствия. Публика оказывается в одном художественном пространстве с актёрами и уже напоминает безмолвную средневековую толпу зевак, смотрящих действо.

Декорации условные: подмостки, шторки. Главный же здесь артист и его умение вовлечь зрителя в игру, которая начинается задолго до спектакля. Лицедеи на глазах у собравшихся поправляют парики, наносят последние штрихи грима. Скрашивает ожидание обаятельный жонглёр (в этой роли выступает сам режиссёр-постановщик Абай Даулетулы), демонстрирующий ловкость рук и красноречие. Вскоре его «заигрывания» со зрителями весело и живо подхватывают другие герои представления.

Среди них выделяется простоватый и развязный плут Сганарель (актер Акжол Саканов), чей длинный язык не враг, а друг. Его энергии грех не позавидовать, а над выходками – грех не посмеяться. Вино он называет лечебной микстурой, а плевок – целебной слизью, исходя из незамысловатых соображений «а вдруг поможет», а не поможет, так «все там будем». Его появление привносит в каждую сцену праздничное балаганное настроение.

Так, он нарушает спокойствие в гламурном доме серьёзного и напыщенного Жеронта (актер Едыге Акылбеков), убеждая в собственной исключительности, устанавливает свои «правила игры». Реплика за репликой – накручивается обман. Неведомая немота пылкой и упрямой Люцинды (актриса Ажар Амангельдынова) оказывается тоже мнимой.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, конец однажды настанет. Развязка действия настигает у виселицы, заготовленной для казни Сганареля. И эта, казалось бы, неразрешимая ситуация все же завершается счастливым финалом – победой человеческого духа и жизнелюбия.

После увиденного действия зрители не спешат расходиться. Свет направленных на них софитов ещё не погас, а значит действие не окончено – их выход! Букетики из бутафорских цветов, брошенные к ногам артистов, яркая заключительная мизансцена спектакля-шутки.

Дарья Шавлева

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