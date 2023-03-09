Дежавю у экрана телевизора

В минувшие выходные артисты Восточно-Казахстанского областного драматического театра «рассказали» зрителям сказку «Человек из телевизора».

Премьера спектакля в оригинальном жанре сон-сказки прошла с большим успехом! Чему были рады не только труппа под руководством режиссёра-постановщика Сергея Астраханцева, но и автор пьесы Михаил Светашев, специально приехавший из Нижневартовска в Усть-Каменогорск.

Что наша жизнь? Возможно, борьба? С чем только мы не боремся: с пьянством, коррупцией, лишним весом и морщинами, за урожай и повышение раскрываемости преступлений. Масла в огонь добавляют телевизионные новости, большая часть из которых – негатив. И как в таком случае не очерстветь, не особачиться? Таким вопросом задаются герои спектакля, наши современники – грузчик Коля, лепщица пельменей Вера и их несчастная соседка Галя, мечтающая удачно выйти замуж.

Перед нами предстают вполне классические сценарии жизни: спивающегося мужа «пилит» вымотанная работой, бытом жена за то, что тот на «свободной вахте» и не в состоянии даже полку прибить. Они уже и забыли, как это – слышать сердцебиение друг друга. И другой пример – на той же лестничной площадке живёт одинокая женщина, которая считает, что все мужики – «козлы», и при этом отчаянно и безуспешно пытается среди них найти принца.

Кто-то из этих героев вполне мог «поймать белочку», свихнуться от усталости или что-то нафантазировать, вообразить себе. И в этой искаженной чёрно-белой и плоскостной реальности, воссозданной художником-постановщиком Шотой Чоговадзе, действительно всё кажется возможным и иным.

В один прекрасный день, точнее, в канун Нового года, герои с помощью лёгкого нажатия пульта попадают в параллельный мир, где «говорящая голова», как в сказке А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», помогает снять с них «злые чары». Этим «волшебником» оказывается никто иной, как телеведущий. Помимо вполне правдоподобной информации о драматическом театре, Левобережном парке и селе Украинка мужчина в непроглаженной рубашке передаёт и своеобразные электрические разряды, выводящие героев из состояния мечтательного оцепенения.

Первым пробуждается Коля. И его реальность оказывается страшнее и отрезвляющее сна. Актёр Максим Горбанёв раскрывает самое дно души своего героя, где всё это время прятались страх, отчаяние и мрак.

Следом за ним сама себе раскрывает глаза на действительность его жена Вера (актриса Варвара Пак). У неё, напротив, все страхи и сомнения уже позади. Она освобождается от навязчивых мыслей, и пробуждение дарует ей ещё одну попытку тихого семейного счастья. И только двум героям – Гале (актриса Наталья Снегирева) и телеведущему Игорю (актёр Сергей Засорин) удаётся сказку сделать явью.

Ответ, оказывается, всё это время был на поверхности, покрытый толстым слоем пыли безразличия, раздражения, разочарования. Но стоило её лишь сдуть, стряхнуть – и окружающий мир героев тотчас же заискрился яркими красками. И всем стало ясно, что жизнь на самом деле – это любовь!

Тоску по душевному теплу, чувство тихой радости и светлую надежду на счастливый финал удачно подчёркивает музыкальное оформление спектакля – завмуза театра «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко и композитора, «ҚР Мәдениет қайракері» Светланы Апасовой.

Новый спектакль под аплодисменты зрительного зала встречал автор пьесы Михаил Светашев.

Для него это событие было вдвойне значимо и приятно, поскольку он когда-то жил в Усть-Каменогорске и с увлечением посещал спектакли театра драмы. А теперь в родном городе земляки признали в нём талантливого драматурга.

– Мои родители старались не пропустить ни одной премьеры и часто брали меня с собой. По малолетству я не запомнил названия постановок, но осталось ощущение праздника. Интересного и необычного события. Роман с театром продолжился на театральном отделении Усть-Каменогорского культурно-просветительного училища, окончив которое, я несколько лет проработал в сфере культуры, – рассказал после премьеры Михаил Светашев.

И даже после переезда в Россию, в город Нижневартовск, театр «не отпустил» его. Вместе с единомышленниками Михаил Павлович создал студию «Обыкновенное чудо», которая в последующем преобразовалась в частный театр. Паралелльно этому он окончил обучающие курсы по драматургии. И результатом его творческих опытов стало несколько сценариев для кино и телевидения, а также пьеса «Человек из телевизора».

– Сюжет пьесы навеяла моя сегодняшняя профессия – журналистика. Работая корреспондентом, режиссёром телевизионных передач, редактором информационных и развлекательных программ, ведущим новостей и авторских проектов, я накопил множество наблюдений. Герои пьесы «Человек из телевизора» отчасти собирательные образы, но реальные люди, с похожими мыслями и поступками.

– Почему Ваш выбор пал именно на сказку?

– Все взрослые – это бывшие дети, которые, как говорится, бывшими не бывают. И маленькие и большие в той или иной степени верят в чудо и ждут его. Я тоже люблю сказки, но не столько слушать, а больше придумывать и рассказывать их.

– Как Вам режиссёрское прочтение пьесы?

– Сергей Астраханцев создал свою историю. Он выбрал интересный жанр на грани гротеска, добавил элементы шоу, от чего спектакль получился ярким, необычным.

– Театр драмы Вашего детства и сегодня – есть ли между ними отличия?

– Я увидел, что театр развивается. На его подмостках творческие поиски, эксперименты. Зрители совершают новые открытия. Жизнь продолжается.

Дарья Шавлева

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