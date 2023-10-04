Игра в обольщение

На открытии 88-го сезона Восточно-Казахстанский областной драматический театр – Русский театр предложил зрителям поговорить о странностях любви.

Изощрённая хитрость, непреодолимый соблазн и утончённое коварство переплелись в премьерном спектакле – ретро-комедии «Жизнь – штука весёлая!..» по произведениям А. Аверченко.

Что ещё способно так ослепить, вскружить голову, взволновать сердце даже самого скептичного человека? Конечно же, любовь! Рассмотреть её через призму увеличительного стекла, почувствовать во всех малейших интонациях, переходах, нотах предоставляет возможность режиссёр-постановщик спектакля – ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Андрей Воронин.

Из великого множества одноактных пьес выдающегося писателя-сатирика первых десятилетий XX века он выбрал лишь те, в которых остроумно и блистательно вершатся амурные дела. Особую прелесть этим историям придают россыпь юмористических диалогов, полукарикатурные персонажи и абсурдные ситуации.

В тот период времени было два короля юмора – Антон Чехов и Аркадий Аверченко. Второй, редактор популярного сатирического журнала «Сатирикон», был забыт. Незаслуженно. Хотя в своё время все зачитывались уморительными произведениями «насмешника» серебряного века, а читательской аудитории журнала могло бы позавидовать самое «продвинутое» печатное издание современности.

И вот, спустя столетие, Аркадий Аверченко «вернулся», чтобы поделиться своими проницательными наблюдениями за забавными мгновениями жизни, оказавшимися, к всеобщему удивлению, актуальными и современными.

Текст «работает» очень сильно благодаря актёрской игре. Артисты создают убедительные образы, в них собраны сложные, неоднозначные чувства: влечение, страсть, наваждение, одержимость, ревность. В этом искрящемся фейерверке персонажи Аверченко «купаются». Вместе с тем, их неудержимые эмоции выплескиваются в зал, то и дело вызывая взрыв смеха.

Богатым воображением, артистизмом и чувственностью героини пьесы «Ключ» в исполнении актрисы Дины Епимаховой восхищаются многие сидящие на премьере зрители! Так разыграть пылкую сцену с «любовником-невидимкой», доведя её до самой кульминации – разорванного пеньюара и растрёпанных причёски и нервов самой героини – дано не каждой несчастной женщине!

Столь же безукоризненной интонационной выразительностью, гибкостью фонтанирует ловелас по имени Маргаритов («Суета сует») в исполнении актёра Сергея Засорина. Пусть его витиеватые фразы для услады ушей наивных барышень заготовлены заранее и «штампованы», перед невероятной ловкостью, чарующим бархатным голосом «дитя природы» устоять всё же невозможно!

А закручивает сюжет, «зажигает» искру повествования Рок в исполнении Андрея Воронина. Загадочный, эксцентричный, импозантный, он делится с молоденьким, неопытным простачком (Бузыкин – актёр Юрий Миронов) своими проверенными способами обольщения. Их неслучайно оказывается семь – в духовной практике это число – символ поиска истины.

«Жемчужину» своей коллекции приёмов и уловок Рок оставляет на финал спектакля. Его вызывающий жест заставляет публику задуматься о многом. Неужели и правда, деньги – это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны?

Но это был бы уже не Аверченко, если бы в спектакле даже отдалённо маячил шлейф умозаключений. Дополнительную лёгкость, изысканность постановке придают сценография художника-постановщика Шоты Чоговадзе и музыкальное оформление ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко. А яркие эстрадные дивертисменты ещё долго после окончания ретро-комедии оставляют у зрителей игривое, иронически-шутливое послевкусие.

Дарья Шавлева