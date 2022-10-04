А волки кто?

Восточно-Казахстанский областной драматический театр – Русский театр открыл свой 87-й сезон премьерой комедии А.Н. Островского «Волки и овцы».

В выборе спектакля для первой встречи со зрителями труппа во главе с режиссёром-постановщиком «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Татьяной Баевой не ошиблась. Открытие сезона классическим материалом – одна из традиций коллектива, чей почтенный возраст приближается к девятому десятку.

Профессиональная и опытная труппа пребывает в отличном творческом тонусе, старается мыслить, творить на опережение. А в следующем году основоположнику современного театрального искусства А.Н. Островскому исполняется 200 лет!

Наследие гениального русского драматурга бессмертно, точно также и яркие, интересные характеры, неоднозначные человеческие взаимоотношения, сильные страсти по-прежнему приковывают внимание зрителей.

Так уж устроен наш мир: либо мы позволяем обвести себя вокруг пальца, либо сами соглашаемся на хитрости и уловки. Соблазн прикинуться бедной овечкой или же, напротив, проявить волчью хватку, необычайно велик.

«Люди же не ангелы! Что их искушать-то!» – говорит главная героиня, влиятельная помещица Мурзавецкая (актриса «ҚР Мәдениет саласының үздігі» А. Латфи).

Вместе с тем, всевозможных искушений в жизни общества как в XIX веке, так и в нынешнем предостаточно – власть, деньги, высокие должности… От этого и потерять голову можно, и решиться на преступления – подлог, мошенничество. Что и происходит с героями комедии Островского.

Почтенная «волчица» Мурзавецкая крепко держит бразды правления в маленьком губернском городке. Всеми возможными способами она пытается прибрать к своим рукам и наследство доверчивой, бесхитростной вдовы Купавиной (актриса Н. Снегирева). И вот, кажется, исход предсказуем! Но неожиданно из Петербурга приезжает деловой и предприимчивый помещик Беркутов (актер «ҚР Мәдениет саласының үздігі» А. Воронин). Кто же из них сорвёт большой куш?

«Ты сам себе господин! Ты свободен!» – восклицает совестливый барин Лыняев (актёр С. Астраханцев). И эта реплика звучит в спектакле, скорее, как невинное человеческое заблуждение, лёгкий самообман или же как добрая шутка, вызывающая смех в зрительном зале.

В целом, премьерная постановка «Волки и овцы» напоминала чем-то дружескую забаву: с лёгкостью и особым удовольствием актёры играли Островского, его колоритных персонажей.

Высокое исполнительское мастерство оценила и публика, одарив артистов овациями.

На удивление, комедия хоть и была выдержана в классическом жанре с соответствующими эпохе костюмами, сценографией, музыкальным оформлением, именно это стало её достоинством благодаря тонкой, продуманной до мельчайших деталей и вместе с тем изящной режиссуре.

– Давно не получала такого наслаждения от работы над спектаклем, – поделилась режиссер-постановщик «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Татьяна Баева. – Все сложилось, как было задумано нами.

Премьерные показы комедии «Волки и овцы» А. Н. Островского состоятся также 8 и 29 октября.

Дарья Шавлева

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