Новый этап противостояния

«Торпедо» начало полуфинальную серию игр плей-офф PRO Ligasy с поражения.

На первый матч серии против кокшетауского «Арлана» хоккеисты «Торпедо» вышли в ретро-форме образца середины 90-х годов, а в восточном фойе Дворца спорта (Усть-Каменогорск) был оборудован специальный уголок с предметами той эпохи и каждый мог познакомиться с историей или сделать памятное фото.

Стартовый период остался за хозяевами поля – команда «Торпедо» играла с преимуществом, игроки много атаковали и не позволяли гостям даже думать об контратакующих действиях. Первое же удаление обернулось для «Арлана» распечатанными воротами и пропущенной шайбой. Казалось, что и дальше игра будет проходить под диктовку «Торпедо», но первый тревожный звонок прозвучал в том же периоде, когда устькаменогорцы не смогли реализовать большинство в формате пять на три.

В середине матча «Арлан» стал постепенно выравнивать игру, и временами у гостей получалось подолгу «зависать» в чужой зоне. Ответный гол случился на 33-й минуте игры. Буквально сразу же хоккеисты «Торпедо» упустили рывок соперника, который, убежав к воротам и сблизившись с вратарём, нанёс неотразимый бросок, выведя свою команду вперёд. После этого «Арлан» стал играть по ситуации, без грубых ошибок в обороне, и не позволил сравнять счёт, доведя первую встречу до победы.

После проигранной игры усть-каменогорская команда явно сделала выводы и во втором матче старалась как можно более активно атаковать и нагружать защиту соперника. Первый период в основном прошёл при преимуществе хозяев поля, которые «гостили» на половине соперника. Конечно, «Арлан» активно оборонялся и контратаковал, опасные и голевые моменты были у ворот обеих команд. Счёт в матче открыл, реализуя большинство, Дмитрий Гренц. Он прошёл по центру, совершил бросок, а после с неудобной позиции провёл добивание – голкипер не смог отразить вторую подряд атаку.

В середине игры вновь игроки «Торпедо» реализовали численное преимущество – увеличил отрыв своей команды Андрей Виноградов.

«Арлан» смог результативно ответить только в заключительном периоде, сведя отставание до минимума. Гости много атаковали и создавали опасные моменты у ворот «Торпедо», но все возможности нивелировал голкипер хозяев поля. Под конец игры гости сменили вратаря на полевого игрока, но даже при атаке вшестером не смогли добиться успеха.

Концовка матча почти переросла в силовое выяснение отношений между игроками команд, но на итог игры это никак не повлияло – 2:1 и победа «Торпедо». Счёт в серии – 1:1, следующие две игры устькаменогорцы проведут на выезде.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»