Новый аким Кокпектинского района

Распоряжением главы региона Даниала Ахметова, по согласованию с депутатами районного маслихата акимом Кокпектинского района назначен Раджан Сейтканов, ранее занимавший должность заместителя акима Глубоковского района.

Нового акима активу района представил Даниал Ахметов.

Раджан Кайрканулы родился в селе Катон Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. В 2008 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «инженер». В 2015 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики, став бакалавром экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2009 году электрослесарем по ремонту оборудования АО «ВК РЭК». Затем работал начальником службы водопроводно-канализационных сетей, главным инженером ГКП «Инфросервис» акимата города Риддера.

В 2012 году – главным энергетиком ТОО «Бастама-Семей» в Семее, специалистом отдела строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района. Исполнял обязанности директора ГКП «Теплоэнергия» акимата Глубоковского района.

В 2014-2015 годах занимал должность инспектора, ведущего специалиста, руководителя отдела культуры и развития языков Катон-Карагайского района.

Являлся заместителем руководителя отдела внутренней политики, культуры и развития языков, заместителем акима Катон-Карагайского сельского округа Катон-Карагайского района, а также акимом посёлка Глубокое Глубоковского района.

До настоящего времени работал заместителем акима Глубоковского района.

Пресс-служба акима ВКО

фото из открытых источников