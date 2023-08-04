Новый аким

Батырбаев Даулет Бахитович стал акимом города Риддера.

Новый руководитель города 1976 года рождения (47 лет). Имеет два высших образования.

Руководил управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области. Возглавлял Уланский, Бескарагайский районы, имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности, в органах государственного управления.

Владеет казахским, русским, английским языками.

До вступления в должность акима города Риддер работал председателем правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО».