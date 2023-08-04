Назначение

Новый аким

04.08.2023
51

Батырбаев Даулет Бахитович стал акимом города Риддера.

Новый аким

Новый руководитель города 1976 года рождения (47 лет). Имеет два высших образования.
Руководил управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области. Возглавлял Уланский, Бескарагайский районы, имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности, в органах государственного управления.

Владеет казахским, русским, английским языками.

До вступления в должность акима города Риддер работал председателем правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО».

04.08.2023
51

Еще новости

Инженер и управленец

14.07.2023

Родом из ВКО

14.07.2023

Эффективный руководитель

15.06.2023

Дархан Сапанов назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области

22.02.2023
Back to top button