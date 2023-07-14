Инженер и управленец

Бакытжан Байахметов назначен на должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в 1970 году в городе Алматы. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик» и Центрально-Азиатский университет по специальности «финансы»

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером на предприятии «Алтайэнерго» Аягозского района. В разные годы работал заместителем акима Аягозского района ВКО, главным экспертом в Министерстве культуры и информации РК, руководителем отдела строительства города Усть-Каменогорска. В 2010–2014 годах занимал должности акима города Аягоза, акима Уланского района, в 2014–2019 годах – акима Аягозского района, в 2019–2021 годах – замакима ВКО, в 2021–2022 годах – акима города Семей. Также был депутатом Сената Парламента РК.

С февраля 2023 года – руководитель аппарата акима ВКО.