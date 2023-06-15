Эффективный руководитель

Глава региона Даниал Ахметов представил нового акима

Зайсанского района.

Им стала Аэлита Ахметсалимкызы. Долгое время она была депутатом маслихата в Зайсанском районе, а с 19 марта текущего года – областного маслихата. Глава региона выразил уверенность в том, что её опыт, управленческие навыки позволят стать максимально действенным акимом района.

Аэлита Ахметсалимкызы – уроженка города Зайсана, окончила Усть-Каменогорский педагогический институт по специальности «физическая культура и спорт», затем получила педагогическое образование в ВКГУ им. С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начала в 1989 году с должности воспитателя детского сада, в разные годы работала в госорганах, а также в сфере туризма.

С 2002 года по настоящее время Аэлита Ахметсалимкызы возглавляет крестьянское хозяйство «Айка» в родном районе.

– Я убеждён, что на новом посту Аэлита Ахметсалимкызы покажет себя как грамотный управленец, слышащий руководитель и максимально эффективнный аким района. Тем более что она в курсе всего происходящего в Зайсане и знает проблемы и чаяния соотечественников, – сказал аким ВКО Даниал Ахметов после согласования кандидатуры нового акима района с депутатами маслихата.

Дарья Штейн