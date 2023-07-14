Родом из ВКО

Ербол Нургалиев назначен руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в 1975 году в Жарминском районе Семипалатинской области. Имеет образования по специальностям «история и право», «экономика», магистр «экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 1995 г. учителем школы Жарминского района Семипалатинской области, затем работал заместителем директора. С 2005 г. – руководитель отдела внутренней политики Жарминского района, с 2009 г. – замакима Кокпектинского района, с 2011 г. – руководитель управления внутренней политики ВКО. С 2015 г. – руководитель управления внутренней политики Актюбинской области, с 2017 г. – замакима Актюбинской области, с 2018 г. – завсектором отдела внутренней политики АП. С 2019 г. – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения. С августа 2022 г. – заместитель гендиректора Республиканского НИИ по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения.