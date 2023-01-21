Новые силы, новые возможности

Раушан Айдарбаева, доцент, кандидат исторических наук ВКТУ имени Д. Серикбаева:

– Глава Государства Касым-Жомарт Токаев объявил о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Согласно новой редакции Конституции РК, теперь 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. В результате это повысит эффективность работы маслихатов и Парламента. Считаю, что внеочередные выборы приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников.

По словам Президента, в будущем в состав Правительства смогут войти не только политические силы, получившие большинство голосов избирателей, но и другие парламентские партии. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества.

Символично, что политическое обновление Парламента и маслихатов для казахстанцев пройдёт в период весеннего обновления – праздника Наурыз. Придут новые силы и появятся новые возможности, направленные на дальнейшее успешное развитие страны.

Берикбай Жумабаев, председатель совета общественности Тарханского сельского округа, Глубоковский район:

– 19 января Глава государства объявил о досрочном роспуске Мажилиса Парламента маслихатов всех уровней, обозначив дату внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК – 19 марта 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идёт динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы».

Старт дан! В ближайшем будущем предвыборная кампания охватит все регионы нашей страны. Политические партии определятся со своими предвыборными стратегиями и списками кандидатов. Несомненно, будут и самовыдвиженцы. Все активно включатся в предвыборную гонку за депутатские мандаты.

Казахстанцам предстоит стать свидетелями жарких дискуссий и острой борьбы. А затем они должны будут проголосовать на избирательных участках и тем самым реализовать своё конституционное право, закреплённое в Основном законе республики.

Будущее зависит от выбора, который мы сделаем. Поэтому каждый гражданин Казахстана должен принять участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. От этого зависит дальнейшее развитие республики, благополучие каждого казахстанца.

Уверен, выборы будут честными и конкурентными. Народ изберёт достойных депутатов!