Новые проекты и идеи

Объявлены победители областного конкурса антикоррупционных проектов и новых идей.

Среди восточноказахстанских студентов и магистрантов вузов прошёл конкурс проектов, направленных на противодействие коррупции. На участие в нём поступило около 30 заявок, из них 12 проектов прошли в финальный этап.

По итогам конкурса первое место занял проект «Саналы иммунитет» студентов Университета имени Шакарима Мирата Рустемұлы и Аружан Жалеловой. Второе место присудили проекту «Честность начинается с детского сада» студентов ВКТУ им. Д. Серикбаева Анель Ринатовой и Жупар Марата. Третье призовое место получил проект «Практикум по формированию антикоррупционной культуры молодёжи» студента ВКУ им. С. Аманжолова Бекарыса Сергалиева.

Победителей конкурса наградят на региональном форуме, который состоится 9 декабря в честь Международного дня борьбы с коррупцией.

Юрий Пааль