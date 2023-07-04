Антикоррупционная служба ВКО и Общественный совет обсудили эффективность реализации проекта «Дорогу бизнесу».

В ANTIKOR ORTALYGY состоялось очередное заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции при Общественном совете Восточно-Казахстанской области. Специалисты государственных органов, ответственных за противодействие коррупции, рассмотрели актуальные вопросы в сфере бизнеса.

Так, стороны обсудили эффективность реализации проекта «Дорогу бизнесу», инициированного Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области и РПП «Атамекен» с целью защиты прав и интересов предпринимателей.

Так, по информации областного антикоррупционного ведомства, за первое полугодие текущего года было зарегистрировано 47 обращений, 23 из них были успешно разрешены. Кроме того, защищены права 236 предпринимателей.

В основном, проблемы, с которыми они сталкиваются, связаны с задолженностью государственных органов и квазигосударственных субъектов перед поставщиками, а также с административными преградами и противоречиями в нормативных актах. Департамент совместно с РПП «Атамекен» тщательно рассматривают каждое обращение, принимают меры по решению проблем бизнеса.

На заседании также был рассмотрен ход реконструкции автомобильной дороги Калбатау – Майкапшагай на участке длиной 415 километров, из которых 231 – находится на территории нашего региона. Работы должны быть выполнены «под ключ» согласно договору, заключённому в июле 2016 года, на общую сумму 155,7 миллиарда тенге.

Финансирование проекта осуществляется за счёт республиканского бюджета (15%) и займовых средств Экспортно-импортного Банка Китая (85%). Сейчас единым подрядчиком выступает организация «China Xinxing Group Co., Ltd».

По словам заместителя директора областного филиала «Казавтожол» Дамира Сапаргалиева, сроки реализации проекта были сорваны из-за влияния пандемии COVID-19, а также роста цен на строительные материалы.

В прошлом году подрядная организация продолжила ремонт дорог собственными силами. В этом году проект корректируется. Изначально срок завершения работ был запланирован на декабрь 2022 года, а чуть позже продлён на год.

Члены комитета, отметив социально-экономическую значимость проекта, потребовали представить в Комитет перечень проблемных вопросов подрядчика и график выполнения работ для проведения общественного контроля над ходом строительства. В дальнейшем, в случае срыва графика выполнения работ, будет рекомендовано принятие жёстких мер.

В заключение заседания члены Комитета разработали рекомендации по решению выявленных проблемных вопросов и направили их в государственные органы для дальнейшей обработки и исполнения.

Ерик Абитов