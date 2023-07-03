Принцип нулевой терпимости

Коррупция – социальное зло, и, безусловно, в здоровом обществе должна быть сформирована нулевая терпимость к любым её проявлениям. Как известно, лучше её предупредить, чем бороться с последствиями.

О соблюдении антикоррупционных мер в сфере образования рассказала руководитель профильного управления Инесса Чернышёва.

Отметим, что работа в этом направлении строится в строгом соответствии с законодательством РК «О противодействии коррупции», программными руководящими документами. В ней задействованы все должностные лица областного управления образования и руководители организаций образования нашего региона. К слову, этого требует не только закон, но и функциональные обязанности в пределах компетенции. Так, рабочая комиссия Управления образования ВКО с 15 июня по 15 июля 2023 года проводит внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности государственного органа.

Также департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Восточно-Казахстанской области проводит внешний анализ коррупционных рисков в системе образования.

– Как проводится анализ коррупционных рисков, и в какой сфере их больше всего? Что делается для их устранения?

– Помимо внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая комиссия нашего управления рассматривает Закон Республики Казахстан «Об образовании», также приказы министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования»; от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов»; от 4 мая 2020 года № 180 «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».

К примеру, в приказе от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов» не определён объём учебной нагрузки мастера производственного обучения и преподавателя-организатора НВП. В связи с этим, Министерству просвещения Республики Казахстан было предложено внести уточнения учебной нагрузки для преподавателей начальной военной подготовки и мастеров производственного обучения.

Во время анализа в пункте 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании» была установлена юридико-лингвистическая неопределённость.

Исключение из государственных организаций среднего образования детей до шестнадцатилетнего возраста допускается в исключительных случаях по решению органа госуправления организацией образования за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава организации образования в пункте 18 статьи 47 Закона РК «Об образовании».

За нарушение обязанностей обучающимися, воспитанниками к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка и уставом организации образования, либо иные меры, предусмотренные договором о предоставлении образовательных услуг. Также управление образования выступило с предложением о необходимости конкретизации статей 31 и 47 Закона РК «Об образовании».

Кроме этого, выявлены дискреционные нормы в Законе РК «Об образовании»: пункт 6 подпункт 2 статьи 57. Лицензия и (или) приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью переоформляются в течение тридцати календарных дней со дня представления заявления с соответствующими документами, а также в пункте 3 подпункта 10 статьи 51 Закона РК «Об образовании».

Вместе с тем в течение одного рабочего дня с момента выявления ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, нужно информировать органы системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. В этой связи внесено предложение об устранении дискреционных норм в Законе РК «Об образовании».

Кроме этого было предложено устранение дискреционных норм в пункте 6 приказа министра образования и науки РК от 4 мая 2020 года № 180 «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».

Наше ведомство направило письмо в Министерство труда и социальной защиты населения РК от 9 августа 2022 года за № 5216 об устранении дискреционной нормы статьи 64 в Трудовом кодексе РК.

– Есть ли факты совершения коррупционных преступлений сотрудниками управления или организаций образования региона?

– В прошлом году были уволены по отрицательным мотивам два государственных служащих Управления образования ВКО. Причина – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

В связи с этим государственные служащие управления приняли участие в семинаре по вопросам соблюдения законодательства в сфере по противодействию коррупции и норм Этического кодекса, который провели государственно-правовой отдел аппарата акима Восточно-Казахстанской области и Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по ВКО.

За II квартал этого года прошло 15 мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры. К примеру, комплаенс-сотрудники в яслях-саду «Пчёлка» посёлка Глубокое провели деловую игру «Мы против коррупции». Педагоги выполняли задания, высказывали собственное мнение по отношению к социальному злу.

Аналогичные мероприятия в организациях образования проводятся регулярно и освещаются в социальных сетях.

Для предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений в организациях образования работают телефоны доверия, есть журналы регистрации звонков, а также ящик писем и предложений. Оформлены информационные стенды по оказанию госуслуг и противодействию коррупции. На всех Интернет-ресурсах размещены графики приёма по личным вопросам и номера телефонов руководителей и заместителей.

Информационные стенды «Шығыс – адалдық алаңы», «Мемлекеттік қызмет көрсету» размещены на первых этажах в доступном для населения месте и информируют родителей о приёме документов и зачислении детей в дошкольные и дополнительные организации.

Руководители подведомственных организаций квазигосударственного сектора активно участвуют в проведении профилактических антикоррупционных мероприятий среди воспитанников дополнительного образования.

В феврале в нашем ведомстве на платформе Zoom состоялась встреча замруководителя управления превенции Антикоррупционной службы ВКО Аскара Арыстана с руководителями и бухгалтерами организаций образования региона, в ходе которой обсудили значимость превентивной работы, формирование культуры добропорядочности в обществе и другое.

– Глава государства говорил о том, что в массовое сознание должен быть внедрён принцип «Коррупция – болезнь, борьба с ней – наш общий долг». Как это поручение планирует реализовать управление образования?

– Наше управление совместно с антикоррупционной службой разработало проект плана мероприятий по формированию антикоррупционной культуры среди молодёжи. Этот принцип мы намерены воплотить в жизнь с привлечением представителей общественности и совместно с правоохранительными органами. Конечно, будут вовлечены все руководители и сотрудники организаций образования региона.

Отмечу, что управление образования ежедневно проводит мониторинг в средствах массовой информации и социальных сетях на предмет размещения в них негативных публикаций, вызвавших широкий общественный резонанс.

Для усиления превентивных мер по недопущению коррупционных проявлений в сфере образования ведомство проводит анализ внутренних коррупционных рисков учреждений системы образования, итоги которых обсуждаются на коллегиальных слушаниях, а также размещаются на официальных Интернет-ресурсах.

Подготовила Александра Исаева