Выбор молодёжи – Справедливый Казахстан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев определил особую роль общественного контроля в системе государственного управления. Начиная со своей первой предвыборной программы в 2019 году, одна из платформ которой называлась «Әділдік», Глава государства предусмотрел необходимые условия для максимального участия казахстанцев в противодействии коррупции.

Для поддержки этих инициатив в 2020 году создали Республиканское общественное объединение «Әділдік жолы», которое сегодня имеет филиалы и ведёт активную работу во всех регионах Казахстана.

Объединение имеет финансовую независимость от государства – мы не участвуем в государственном социальном заказе или распределении грантов, а получаем средства исключительно от частных организаций, что позволяет быть максимально объективными и являться равными партнёрами государства.

Наша основная цель – это поддержка и воплощение в жизнь антикоррупционной политики Главы государства.

Президент РК всегда уделяет особое значение вопросам образования, поэтому Республиканское общественное объединение «Әділдік жолы» выступило с инициативой реализации проекта, направленного на снижение коррупционных рисков в сфере высшего образования и науки, и вовлечение молодёжи в реализацию антикоррупционной политики. Так, с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года прошла акция «Жастардың таңдауы – Әділетті Қазақстан», которая направлена на вовлечение молодёжи в реализацию антикоррупционной политики.

Мы предлагаем начать с комплексного анализа коррупционных рисков вузов. Тем более для этого существуют различные методики внутреннего и внешнего мониторинга коррупциогенности вузов, некоторые из которых уже прошли свою апробацию в наших реалиях и показали хорошие результаты.

Речь идёт о карте коррупционных рисков, разработанной проектным офисом Adal Bilim на базе Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. Карта позволяет оценить прозрачность работы вузов по 14 основным категориям. При этом вузы могут самостоятельно собрать мониторинговую группу, состоящую как из их сотрудников и обучающихся, так и из внешних экспертов, работающих в области образования или иных областях, что повысит её объективность.

Наша организация также готова выступить в качестве такой стороны в рамках акции.

В этой связи 24 декабря прошлого года был подписан меморандум с Министерством науки и высшего образования РК, который позволит вовлечь в акцию студенческую молодёжь и снизить коррупционные риски в вузах.

Наша задача – донести до молодого поколения значимость каждого из них в построении справедливого общества, ребята должны понять, что их мнение и позицию уважают и готовы реагировать.

Вовлекая молодёжь в процессы противодействия коррупции, мы понимаем, что это большая ответственность и от нашего профессионализма зависит их дальнейшее доверие к подобным инициативам, но мы готовы к этому.

Для более тесной работы со студенческой аудиторией запущен колл-центр 1463 для сбора сообщений. Также приём информации будет осуществляться онлайн при помощи соцсетей организации с доступом через QR-коды, которые мы бы хотели разместить во всех вузах страны.

Мы хотим работать с молодёжью на удобных для них площадках. При этом будем говорить не только о том, чтобы ребята сообщали о какой-то проблеме университета: с нашей стороны есть готовность отрабатывать любые сообщения по фактам коррупции, волокиты, бюрократии и другой несправедливости со стороны госорганов.

Наш устав, выстроенные связи с партнёрами – Агентствами по противодействию коррупции и по делам государственной службы, и самое главное – позиция Министерства науки и высшего образования, позволят обеспечить должное реагирование на информацию ребят.

Для активизации участия молодёжи в этом вопросе мы планируем организацию конкурса антикоррупционных идей и проектов, где студенты смогут предложить свои инициативы по противодействию коррупции в любых сферах. Подробные условия размещены на нашем сайте adildik.kz.

Отобрав лучшие идеи в каждом регионе, которые будут поощрены ценными призами, мы займёмся вопросами их реализации в качестве пилотных проектов, благодаря участию уполномоченного органа – Антикоррупционной службы.

Также мы предлагаем развитие действующих студенческих правозащитных организаций с позиции их вовлечения в реализацию антикоррупционной политики. Студенческое самоуправление уже сегодня является активной единицей гражданского общества, нужно лишь скоординировать этот потенциал. Там, где таких организаций нет, можно было бы организовать отбор таких омбудсменов по защите прав студентов – среди активных учащихся, которые могли бы стать постоянным мостом с молодёжью для оперативного решения проблем. Для объективности это можно было бы сделать путём закрытого голосования. В дальнейшем мы готовы на постоянной основе оказывать правовую и методическую поддержку омбудсменам.

Желающих студентов мы могли бы обучить основам общественного контроля, ведь каждый из них – это житель какого-либо села, города, где активно осваиваются бюджетные средства, и его активность могла бы сделать жизнь жителей комфортнее.

После подписания меморандума очень надеемся на активное участие руководства вузов ВКО.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-777-115-75-89.

Адиль Пшенов, руководитель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Әділдік жолы»