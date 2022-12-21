Бизнес без «откатов»

В регионе проводится масштабная работа по защите прав предпринимателей и повышению добропорядочности в сфере бизнеса.

Представители областной Антикоррупционной службы, Палаты предпринимателей ВКО, прокуратуры области, государственных органов провели встречу с представителями крупного бизнеса региона. В ходе мероприятия обсуждены вопросы защиты прав предпринимателей и повышения добропорядочности в сфере бизнеса.

Как отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Талгат Башев, защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений в их работе. По его словам, ведомство намерено не только не вмешиваться в деятельность добросовестного бизнеса, но и защищать права и интересы предпринимателей от незаконного вмешательства других госструктур.

– Но, как показывает практика, имеются факты, когда предприниматели, становясь поставщиками больших объёмов госзакупок, вынуждены давать незаконное вознаграждение и «откаты» должностным лицам, – констатировал он. – Причиной этому является боязнь остаться без объёмов и госзаказов, а также возможного последующего преследования со стороны государственных и контролирующих органов.

Представители Антикоррупционной службы региона рассказали о проводимой работе по защите прав предпринимателей в рамках уголовно-правовых мер. Так, по итогам рассмотрения обращений предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, к административной – семь.

Работа по доведению до представителей бизнеса, сотрудников Палаты изменений в антикоррупционное законодательство продолжится. При этом, по словам Талгата Башева, важно также стимулировать добропорядочность самих бизнесменов. Имеются факты, когда представители бизнес-сообщества становятся инициаторами коррупционных сделок.

Так, Антикоррупционной службой по ВКО за последние три года в отношении представителей бизнеса зарегистрировано 11 коррупционных преступлений. К уголовной ответственности привлечены 15 лиц.

В завершение первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО отметил, что усилия Департамента сосредоточены на выполнении поставленных задач для улучшения благосостояния населения путём качественной реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан.

Ерик Абитов