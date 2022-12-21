Стоп, коррупция

Бизнес без «откатов»

21.12.2022
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В регионе проводится масштабная работа по защите прав предпринимателей и повышению добропорядочности в сфере бизнеса.

Представители областной Антикоррупционной службы, Палаты предпринимателей ВКО, прокуратуры области, государственных органов провели встречу с представителями крупного бизнеса региона. В ходе мероприятия обсуждены вопросы защиты прав предпринимателей и повышения добропорядочности в сфере бизнеса.

Как отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Талгат Башев, защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений в их работе. По его словам, ведомство намерено не только не вмешиваться в деятельность добросовестного бизнеса, но и защищать права и интересы предпринимателей от незаконного вмешательства других госструктур.

– Но, как показывает практика, имеются факты, когда предприниматели, становясь поставщиками больших объёмов госзакупок, вынуждены давать незаконное вознаграждение и «откаты» должностным лицам, – констатировал он. – Причиной этому является боязнь остаться без объёмов и госзаказов, а также возможного последующего преследования со стороны государственных и контролирующих органов.

Представители Антикоррупционной службы региона рассказали о проводимой работе по защите прав предпринимателей в рамках уголовно-правовых мер. Так, по итогам рассмотрения обращений предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, к административной – семь.

Работа по доведению до представителей бизнеса, сотрудников Палаты изменений в антикоррупционное законодательство продолжится. При этом, по словам Талгата Башева, важно также стимулировать добропорядочность самих бизнесменов. Имеются факты, когда представители бизнес-сообщества становятся инициаторами коррупционных сделок.

Так, Антикоррупционной службой по ВКО за последние три года в отношении представителей бизнеса зарегистрировано 11 коррупционных преступлений. К уголовной ответственности привлечены 15 лиц.

В завершение первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО отметил, что усилия Департамента сосредоточены на выполнении поставленных задач для улучшения благосостояния населения путём качественной реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан.

Ерик Абитов

21.12.2022
71

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