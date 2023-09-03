Новая модель здоровья

Высокотехнологичная медицинская помощь становится всё более доступной для жителей района Алтай.

Межрайонная больница района Алтай сегодня является наглядным примером того, как при правильной организации можно существенно повысить качество оказания медицинской помощи.

В областном управлении здравоохранения отмечают, что за счёт запуска в работу межрайонного медучреждения в регионе заметно сократилась смертность от острого коронарного синдрома, повысился уровень акушерско-гинекологической помощи, выхаживания новорождённых.

О том, каких результатов за последние годы удалось достичь врачам межрайонной больницы района Алтай, директору областного филиала ФСМС Нурлану Кидирбаеву в ходе пресс-тура рассказал главный врач медучреждения Олжас Нурекенов.

К слову, как сообщила пресс-служба филиала ФСМС, в текущем году из активов фонда на весь спектр медуслуг населению района Алтай направлено около 3,4 млрд тенге.

По словам главного врача МРБ, оснащённость больницы современным медицинским оборудованием позволяет оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь пациентам в экстренных случаях без необходимости отправлять их в медучреждения областного или республиканского значения.

– Благодаря установке ангиографа медики нашей больницы выполняют коронарографию, стентирование. Также успешно внедрён один из видов специализированной медпомощи – трансуретральная резекция предстательной железы. В ближайших планах мы намерены освоить эмболизацию аневризм головного мозга (миниинвазивная нейрохирургическая операция, в ходе которой происходит выключение больного сосуда из общего кровотока посредством его закрытия), – рассказал Олжас Нурекенов.

Он также отметил, что в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения» планируется дальнейшее оснащение больницы новым оборудованием на сумму более одного миллиарда тенге, что увеличит количество видов высокотехнологичной медицинской помощи для населения.

– К новому году ожидаем поставку магнитно-резонансного томографа. Это даст расширение спектра оказываемых услуг населению не только района Алтай, но и жителям Катон-Карагайского, Курчумского районов, города Серебрянска, посёлка Новая Бухтарма, – пояснил он.

Инсультный центр при больнице позволяет оказывать экстренную медпомощь пациентам с острым нарушением кровообращения в шаговой доступности.

В центре сейчас получает лечение 79-летний житель района Алтай Виктор Красноусов, поступивший с ишемическим инсультом. Он быстро идёт на поправку и в скором времени сможет вернуться к привычной жизни.

– До открытия инсультного центра продолжительность транспортировки пациентов до Усть-Каменогорска составляла около двух с половиной часов. Сегодня мы начинаем оказывать экстренную помощь при инсульте в течение тридцати минут. Ангиограф работает круглосуточно. Для жителей данная диагностика доступна как амбулаторно в рамках ОСМС, так и экстренно по линии ГОБМП. Кроме того, руководство нашей больницы уделяет особое внимание повышению квалификации специалистов, – рассказали врачи инсультного центра.

Директор филиала ФСМС по ВКО Нурлан Кидирбаев добавил, что финансирование оказания услуг по обследованию и высокоспециализированной медицинской помощи жителям сразу нескольких районов ежегодно увеличивается.

Бахыт Сарсембаева

Район Алтай