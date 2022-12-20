Нокаут по-жармински

Серебряную медаль чемпионата Казахстана по боксу среди женщин завоевала спортсменка из Жарминского района.

Республиканские состязания на ринге проходили 13-17 декабря в Костанайской области. В них приняли участие 104 спортсменки из всех регионов страны, в том числе победители и призёры чемпионатов Азии, мира, участники Олимпийских игр, а также различных международных соревнований.

Юная спортсменка из Жарминского района Еркежан Даулетжанкызы смогла победить нескольких сильных соперниц в весовой категории 52 кг и завоевать второе место.

Призёр домашних игр получила путёвку на чемпионат Азии, который состоится в январе следующего года в Таиланде.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район