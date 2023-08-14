Ночной дозор

Чем ночью занимаются несовершеннолетние, выясняли полицейские во время очередного рейда по Усть-Каменогорску.

Участие в мероприятии приняли не только инспекторы ювенальной полиции Управления полиции Усть-Каменогорска, но и представители молодёжного крыла «Жастар рухы» при областном филиале партии AMANAT, депутаты маслихатов. Во время рейда они посетили игровые и ночные клубы, а также круглосуточные магазины.

– Такие мероприятия помогают понять, насколько актуальна для нашего города проблема нахождения несовершеннолетних одних в ночное время вне дома, – отметила депутат областного маслихата VIII созыва Марина Быкова. – Рейды проводятся регулярно. Считаю, если есть контроль и применяются меры Кодекса об административных правонарушениях РК, результат не заставит себя долго ждать.

Отметим, что во время рейдовых мероприятий по игровым и увеселительным заведениям, круглосуточным магазинам не было выявлено ни одного факта нахождения несовершеннолетних вне дома после 22:00. Это порадовало.

Тем не менее, специалисты в очередной раз напоминают, что нахождение ребёнка одного в ночное время в каком-либо заведении может обернуться проблемами не только для него самого и его родителей, но и для сотрудников и собственников учреждения.

– По статистике, за семь месяцев этого года привлечено более тысячи родителей за нахождение вне дома несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей, – сообщила старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Иртышского отдела полиции Управления полиции Усть-Каменогорска майор полиции Гульнур Тусупова. – Первый раз за такое нарушение выписывается предупреждение. Если в течение месяца несовершеннолетний снова попадает в поле зрения сотрудников полиции, то материал по этому делу направляется в суд. Суд налагает административный штраф на законных представителей. Если несовершеннолетний замечен в увеселительных заведениях, то на законных представителей также налагается штраф. Помимо этого, к ответственности привлекается администрация заведения.

В целом, рейдовые мероприятия направлены на предотвращение преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. По сравнению с прошлым годом наблюдается динамика снижения таких правонарушений. Всё это благодаря последовательной работе заинтересованных структур.

Татьяна Кравченко