Вести из районов

Ночной дозор

08.07.2022
725

Полицейские Бородулихинского района проводят ночные рейды, чтобы выявить несовершеннолетних, гуляющих в позднее время без сопровождения взрослых.

В рамках проведения ОПМ «Дети в ночном городе» сотрудник ОП Бородулихинского района капитан полиции Т. Ахметчинов посетил семьи, состоящие на учёте по категории «неблагополучная семья». Проинспектировал места скопления молодёжи, чтобы выявить несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей.

В районе также провели разъяснительную работу с сотрудниками увеселительных заведений, напомнив об административной ответственности за нахождение несовершеннолетних ночью в таких заведениях.

По данным полицейских Бородулихинскго района, в ходе рейда нарушений не выявлено.

Ерик Абитов

Бородулихинский район

08.07.2022
725

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