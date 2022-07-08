Ночной дозор

Полицейские Бородулихинского района проводят ночные рейды, чтобы выявить несовершеннолетних, гуляющих в позднее время без сопровождения взрослых.

В рамках проведения ОПМ «Дети в ночном городе» сотрудник ОП Бородулихинского района капитан полиции Т. Ахметчинов посетил семьи, состоящие на учёте по категории «неблагополучная семья». Проинспектировал места скопления молодёжи, чтобы выявить несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей.

В районе также провели разъяснительную работу с сотрудниками увеселительных заведений, напомнив об административной ответственности за нахождение несовершеннолетних ночью в таких заведениях.

По данным полицейских Бородулихинскго района, в ходе рейда нарушений не выявлено.

Ерик Абитов

Бородулихинский район