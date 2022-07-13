Незаконный тариф

Административный штраф за завышение тарифа за пользование тепловой энергией был наложен на КГП «Молодежный» акимата Уланского района.

Как сообщает Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области, КГП «Молодежный» акимата Уланского района в апреле 2020 года предоставляло услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией бюджетным организациям по тарифам, не утверждённым ДКРЕМ. Это стало известно в результате проведённой проверки, завершённой сотрудниками контролирующего органа буквально на днях.

Как сообщает ДКРЕМ по ВКО, из-за завышенного тарифа бюджетным организациям района был нанесён материальный ущерб в сумме 527 109 тенге, который по требованию антимонопольного ведомства в мае текущего года был возмещён в полном размере.

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утверждённому в соответствии с настоящим законом. В связи с чем КГП «Молодежный» акимата Уланского района привлечено к административной ответственности за завышение тарифа на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией», – говорится в сообщении департамента.

В качестве привлечения к ответственности за самовольное увеличение тарифа на услуги подачи тепловой энергии в отношении КГП «Молодежный» акимата Уланского района был составлен протокол об административном правонарушении по части 5 статьи 164 Кодекса «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа на общую сумму 52 710 тенге.

Софья Соболевская

Уланский район