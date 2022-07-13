Вести из районов

Незаконный тариф

13.07.2022
764

Административный штраф за завышение тарифа за пользование тепловой энергией был наложен на КГП «Молодежный» акимата Уланского района.

Как сообщает Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области, КГП «Молодежный» акимата Уланского района в апреле 2020 года предоставляло услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией бюджетным организациям по тарифам, не утверждённым ДКРЕМ. Это стало известно в результате проведённой проверки, завершённой сотрудниками контролирующего органа буквально на днях.

Как сообщает ДКРЕМ по ВКО, из-за завышенного тарифа бюджетным организациям района был нанесён материальный ущерб в сумме 527 109 тенге, который по требованию антимонопольного ведомства в мае текущего года был возмещён в полном размере.

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утверждённому в соответствии с настоящим законом. В связи с чем КГП «Молодежный» акимата Уланского района привлечено к административной ответственности за завышение тарифа на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией», – говорится в сообщении департамента.

В качестве привлечения к ответственности за самовольное увеличение тарифа на услуги подачи тепловой энергии в отношении КГП «Молодежный» акимата Уланского района был составлен протокол об административном правонарушении по части 5 статьи 164 Кодекса «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа на общую сумму 52 710 тенге.

Софья Соболевская

Уланский район

13.07.2022
764

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