В Усть-Каменогорске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Так, в рамках ОПМ, 22 сентября по ул. Бажова сотрудники патрульной полиции УП г. Усть-Каменогорска остановили автомобиль марки ВАЗ.

В ходе проверки было установлено, водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили и результаты проведённой экспертизы. К тому же, мужчина не имел прав на управление автомобилем.

– По данному факту в отношении указанного гражданина составлен административный протокол по п. 6 ст. 608 КоАП РК. Административный материал направлен в специализированный административный суд г. Усть-Каменогорска, – прокомментировал исполняющий обязанности начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска подполковник полиции Орал Рыспаев.

Сотрудники полиции призывают автолюбителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать правила дорожного движения.

Пьяный водитель представляет огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей.

Пренебрежение правилами дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечёт за собой необратимые последствия!

Алма Билялова