Необоснованное начисление

В регионе выявлены факты хищения «коронавирусных» надбавок для медиков.

Руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет провёл онлайн-совещание с участием руководства Управления здравоохранения ВКО и главных врачей больниц области.

В ходе совещания рассмотрено представление, внесённое для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. В частности, по уголовному делу в отношении должностных лиц КГП на ПХВ «Шарская городская больница» по факту хищения бюджетных денежных средств, выразившемся в необоснованном начислении заработной платы и надбавок работникам больницы за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ерлан Жалмагамбет отметил, что должностные лица вышеуказанной больницы на основании незаконных приказов о трудоустройстве необоснованно начисляли заработные платы, по которым ущерб государству составил более одного миллиона тенге.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что необоснованно начислялись надбавки к заработной плате работникам больницы за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в общей сумме более 1,5 млн тенге.

В связи с этим руководитель департамента рекомендовал Управлению здравоохранения области разработать и утвердить план проверок подведомственных организаций по ведению бухгалтерского учёта в части начисления заработной платы и надбавок сотрудникам, принимавшим участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19. При выявлении нарушений направить соответствующие материалы в правоохранительные органы.

– В рамках усиления профилактической работы аналогичные представления вносятся по каждому уголовному делу и рассматриваются в трудовых коллективах госорганов, где непосредственно работало должностное лицо, совершившее преступление, – напомнил Ерлан Жалмагамбет.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ДАПК ВКО