Нелегальное пребывание

Более 200 граждан РК привлекли к ответственности в Восточно-Казахстанской области по итогам ОПМ «Нелегал-2022».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками подразделений миграционной службы проводится работа по проверке адресов регистрации временно и постоянно проживающих иностранных граждан. Также проверяется и наличие уведомлений принимающих лиц о пребывании у них иностранцев.

С начала ОПМ к ответственности привлечено более 200 граждан Республики Казахстан. Так, субъект малого предпринимательства – владелец гостиницы в Шемонаихе не сообщил о пребывании иностранного гражданина, который проживал там больше 15 дней. За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранца в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 518 ч. 1 КРКобАП с наложением штрафа в размере 10 МРП.

– Принимающие физические и юридические лица обязаны в течение трёх дней уведомить миграционную службу о пребывании у них иностранцев. Для этого необходимо обратиться в подразделение миграционной службы по месту пребывания либо воспользоваться услугами визово-миграционного портала (vmp.gov.kz), – напоминает миграционная служба Департамента полиции ВКО.

Ания Есмухамет