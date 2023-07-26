Недетское время

Порядка 250 административных правонарушений выявили полицейские в ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в ВКО.

По информации пресс-службы ДП ВКО, на прошлой неделе на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе».

Стражи порядка выявляли факты продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, нахождения их в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей, а также предупреждение и профилактика подростковой преступности.

По итогам проведённого ОПМ выявлено 248 административных правонарушений.

В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечён один продавец магазина за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.

Также полицейские выявили 11 фактов распития алкогольных напитков несовершеннолетними и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и 14 фактов совершения мелкого хулиганства.

За нахождение в развлекательных заведениях в ночное время на родителей 172 подростков составлены административные протоколы по ч. 1, 2, 3 ст. 442 КоАП РК («Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей»).

Выявлены и поставлены на профилактический учёт 20 несовершеннолетних. Также поставлены на профилактический учёт 17 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. 12 детей помещены в ЦАН.

Как отметили полицейские, подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены. Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

Ерик Абитов