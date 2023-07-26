Недетское время
Порядка 250 административных правонарушений выявили полицейские в ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в ВКО.
По информации пресс-службы ДП ВКО, на прошлой неделе на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе».
Стражи порядка выявляли факты продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, нахождения их в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей, а также предупреждение и профилактика подростковой преступности.
По итогам проведённого ОПМ выявлено 248 административных правонарушений.
В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечён один продавец магазина за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.
Также полицейские выявили 11 фактов распития алкогольных напитков несовершеннолетними и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и 14 фактов совершения мелкого хулиганства.
За нахождение в развлекательных заведениях в ночное время на родителей 172 подростков составлены административные протоколы по ч. 1, 2, 3 ст. 442 КоАП РК («Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей»).
Выявлены и поставлены на профилактический учёт 20 несовершеннолетних. Также поставлены на профилактический учёт 17 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. 12 детей помещены в ЦАН.
Как отметили полицейские, подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены. Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
Ерик Абитов