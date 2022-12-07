Не забудь оплатить штраф

В регионе прошло оперативнопрофилактическое мероприятие «Борышкер».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, в течение трёх дней на территории области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

В его рамках полицейские вместе с представителями прокуратуры и Региональной палаты частных судебных исполнителей провели рейды на дорогах по выявлению должников.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области проинформировал: в соответствии с требованиями статьи 811 (Порядок сокращённого производства по делу об административном правонарушении) Кодекса РК об административных правонарушениях граждане имеют право оплатить 50 процентов от суммы штрафа в течение семи суток с момента составления административного протокола, в порядке сокращённого производства.

Либо заплатить полную сумму в добровольном порядке, однако не позднее тридцати суток. В ином случае постановление о наложении штрафа направляется для принудительного взыскания в исполнительном порядке.

В этой связи стражи порядка рекомендуют не нарушать правила дорожного движения и не допускать последующей административной ответственности в виде штрафов.

Ерик Абитов