Не упустить «зелёный» шанс

В Восточно-Казахстанской области наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если такая тенденция закрепится, у региона есть шансы перейти в «зелёную» зону.

На фоне сложной эпидемиологической обстановки по COVID-19 в соседних странах, где наблюдается высокий уровень смертности и значительный рост количества заболевших, в Восточном Казахстане ситуация стабильная. Так, по данным на 12 октября, в регионе зафиксировано менее ста заражённых. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на очередном совещании с акимами городов и районов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, добиться снижения таких показателей стало возможным благодаря активной работе всех заинтересованных структур. Если она будет продолжена, то у региона есть шанс перейти в «зелёную» зону.

– Я ещё раз хочу акцентировать внимание на том, что вакцинация – это сейчас единственный эффективный способ профилактики и предотвращения массового распространения COVID-19, – подчеркнул Даниал Ахметов.

К слову, в Восточно-Казахстанской области самые высокие темпы массовой иммунизации населения против коронавирусной инфекции – привито 48,7 процента восточноказахстанцев. К примеру, в Алтае только за минувшие выходные первый компонент вакцины получили 580 человек, второй – 420. Цифры говорят сами за себя.

Однако стабилизация ситуации вовсе не говорит о том, что можно расслабиться. Наоборот, необходимо усилить профилактическую и аналитическую работу.

– Происходящее в соседних странах – это тревожный сигнал, – сказал Даниал Ахметов. – Поэтому сейчас важно задействовать все силы, включая правоохранительные органы, в проведение профилактической и аналитической работы, а также в кампании по вакцинации.

Кроме того, глава региона поручил областному управлению здравоохранения до конца недели назначить главных врачей в Глубоковскую и Шемонаихинскую больницы.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы акимата ВКО