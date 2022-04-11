Не теряйте бдительности

Спад пандемии, как и залог отсутствия в будущем очередных её волн – вакцинация. В Казахстане первым компонентом привито 9 461 797, вторым – 9 190 269 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Казахстанская статистика заболеваемости и вакцинации от коронавируса отражает общемировую. Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении смертности от COVID-19 за неделю на 43 процента, а числа случаев заражения – на 16 процентов. Тем не менее, более девяти миллионов человек за минувшие семь дней заболели, более 26 тысяч умерли.

– С расширением контингента активизировалось проведение как вакцинации, так и ревакцинации препаратом Pfizer. Например, по ревакцинации динамика увеличилась в 2,2 раза по сравнению с прошлой неделей (9 200 человек в сутки против 4 100). При этом динамика ревакцинации другими вакцинами остаётся на одном уровне (25–26 тысяч в сутки), – рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Отрадно, что лидером по темпам ревакцинации является Восточно-Казахстанская область – 80,9 процента от подлежащего населения.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК решила с 11 апреля снять ограничения по пересечению казахстанцами, лицами без гражданства и иностранцами Государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан.

Также снимаются все ограничения по пересечению Государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющием вид на жительство на территории РК, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Даже на фоне таких обнадёживающих новостей необходимо чётко понимать, что пандемия ещё не закончилась. Вирус активно мутирует. Поэтому заявления вирусологов, что пандемия в 2022 году не закончится, похожи на реальность. Всё дело в том, что половина жителей Земли ещё не вакцинирована.

Специалисты рекомендуют пройти ревакцинацию всем, у кого прошло полгода с момента последней прививки. Доказано, что использование имеющихся у нас в стране вакцин в качестве бустера позволит избежать заражения «Омикроном».

Также актуальны рекомендации иметь под рукой запас одноразовых масок и регулярно их менять, это позволит уменьшить риск заражения.

Нелишне и социальное дистанцирование, остающееся одним из действенных инструментов, который позволяет снизить риск заражения любым вариантом COVID-19.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников