Не сырьё, а продукция 

Вести из районов

Курс на производство конечной продукции отрасли сельского хозяйства в Зайсанском районе предусматривает более глубокую переработку местного сырья. На ближайшие годы в планах – реализация проектов на сумму  265,9 миллиона тенге. Не сырьё, а продукция 

В сфере переработки продукции сельского хозяйства пока пальма первенства за предприятиями молочного и мукомольного направления. По результатам деятельности, с начала нынешнего года две известные компании – ТОО «Зайсан-сут» и КХ «Икеп» произвели соответственно 43 тонны молока и 381 тонну муки. Одна из них снабжает молоком бюджетные учреждения района. Другая – в полном объёме обеспечивает потребности района в муке. 

Есть планы на ближайшее будущее по расширению молочного производства, увеличению мощности убойного пункта, приобретению скота для откормочной площадки. Также стоит задача открытия молочно-товарной фермы и запуска предприятия по переработке рыбы. 

В рамках реализации заявленных проектов в текущем году в районе уже освоено 
103,6 миллиона тенге. 

Таир Сапаргалиев 

Зайсанский район 

Ответить