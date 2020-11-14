Не сырьё, а продукция 

Курс на производство конечной продукции отрасли сельского хозяйства в Зайсанском районе предусматривает более глубокую переработку местного сырья. На ближайшие годы в планах – реализация проектов на сумму 265,9 миллиона тенге.

В сфере переработки продукции сельского хозяйства пока пальма первенства за предприятиями молочного и мукомольного направления. По результатам деятельности, с начала нынешнего года две известные компании – ТОО «Зайсан-сут» и КХ «Икеп» произвели соответственно 43 тонны молока и 381 тонну муки. Одна из них снабжает молоком бюджетные учреждения района. Другая – в полном объёме обеспечивает потребности района в муке.

Есть планы на ближайшее будущее по расширению молочного производства, увеличению мощности убойного пункта, приобретению скота для откормочной площадки. Также стоит задача открытия молочно-товарной фермы и запуска предприятия по переработке рыбы.

В рамках реализации заявленных проектов в текущем году в районе уже освоено

103,6 миллиона тенге.

Таир Сапаргалиев

Зайсанский район