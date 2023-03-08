Сотрудницы оперативно-криминалистических подразделений МВД РК в начале марта отметят сразу два праздника.

О профессии криминалиста широкой общественности известно немного. Эти эксперты чаще всего остаются за кулисами раскрытия громких дел. Вместе с тем их роль в расследовании запутанных тяжких и особо тяжких преступлений трудно переоценить. Зачастую к криминалисту прислушивается вся следственная группа. Благодаря их кропотливой работе удаётся с удивительной точностью поэтапно восстановить всю цепочку событий. Сами же криминалисты считают, что это скорее не профессия, а призвание.

Так сложилось, что первые весенние дни для Дианы Аскарбековой теперь будут ознаменованы сразу двумя важными в её жизни праздниками. Это профессиональный праздник сотрудников всех оперативно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Международный женский день.

Диана Аскарбекова – рядовой полиции, стажёр оперативно-криминалистического отдела (ОКО) Управления полиции г. Усть-Каменогорска. Она, ещё обучаясь в средней школе, определилась с выбором будущей профессии и считает, что работа криминалиста требует незаурядных аналитических способностей и внимательности к мелочам, помогающим раскрывать преступления.

По словам Дианы, стать полицейским было её мечтой детства. Повлияло на это, возможно, то, что многие из её родственников служили в этой структуре. Как известно, в правоохранительных органах распространены трудовые династии.

– Я знаю, что быть полицейским – большая ответственность. Особенно для меня, ведь я продолжаю семейную династию и не могу подвести родителей, – с гордостью подчёркивает Диана Аскарбекова.

Так, окончив 11 классов в областном центре, она поступила в Карагандинскую академию МВД РК имени Б. Бейсенова на специальность «Оперативно-криминалистическая деятельность». Во время обучения участвовала в международных конференциях, спортивных мероприятиях и получала призовые места.

В настоящее время Диана Аскарбекова учится на четвёртом курсе и проходит ознакомительную практику в ОКО УП г. Усть-Каменогорска, где закрепляет полученные знания по тактике осмотра места происшествия, обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов, а также совершенствует свои знания и умения по криминалистической методике производства исследований.

В мае текущего года она оканчивает обучение в академии и уже получила три допуска к производству криминалистических исследований.

Ерик Абитов