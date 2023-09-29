Не остановит любая преграда

Юные спасатели показали свою готовность уверенно действовать в любой сложной ситуации.

В Восточном Казахстане прошли областные соревнования «Школа безопасности – 2023».

50 школьников из районов и городов сразились за победу, преодолевая этапы соревнований – пожарная эстафета, оказание первой медицинской помощи, действия при техногенной аварии, извлечение пострадавших, оказавшихся в эпицентре пожара и под завалами разрушенных зданий.

Организаторами выступили Управление образования ВКО и специалисты ДЧС ВКО.

На базе лагеря «Дарын» в Глубоковском районе мальчики и девочки прошли ориентирование на местности, преодолели переправу, по легенде задания спасли человека и сумели транспортировать пострадавшего, оказав ему первую доврачебную помощь.

– Дети справились в экстренной ситуации, максимально приближенной к реальным условиям. Это и было нашей главной задачей при проведении соревнований, – отметили в ДЧС ВКО.

Методист Управления образования ВКО Нуржан Алимбеков сообщил, что по итогам упорной борьбы за звание победителей первое место заняла команда из района Алтай. Он также подчеркнул, что сотрудничество со спасателями даёт отличные результаты в подготовке подрастающего поколения.

– Очень хорошо, что в области проводят такие мероприятия, – поделилась своими впечатлениями участница соревнований «Школа безопасности» из района Алтай Аружан Матоктанова. – В будущем хочу стать военным врачом, полученные навыки и знания мне пригодятся.

Победители представят наш регион на Республиканских соревнованиях, проведение которых запланировано в летний период 2024 года.

Артём Захаров