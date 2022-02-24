Сборная Казахстана отличилась на Олимпиаде-2022 в Пекине уникальной формой спортсменов и оригинальными костюмами знаменосцев. Но, к сожалению, ни одной медали казахстанские спортсмены в копилку страны принести не смогли.

Как отмечают в Национальном Олимпийском комитете РК, на результатах, несомненно, сказались коронавирусные ограничения. В целях безопасности в прошлый сезон, когда шла основная борьба за олимпийские квоты, практически все казахстанские «зимники» были лишены возможности усиленно заниматься. Как итог – недобор мест в лыжных гонках, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина и других.

В Пекин отправились 34 спортсмена. Меньше было только в 1994 году (29 человек) в Лиллехаммере, но тогда удалось завоевать три медали, в том числе первую и, к сожалению, пока единственную золотую.

Из основных претендентов на награды в Пекине значились могулисты, шорт-трекисты и конькобежцы.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главная надежда Казахстана, наша землячка Юлия Галышева, в могуле дошла до второго финала, однако провела неудачную попытку: результата в 49,74 балла оказалось недостаточно для выхода в третий финал, где были разыграны медали.

А вот Павла Колмакова, который был лучшим казахстанским могулистом по сезону, судьи явно придержали и не пустили в финал. То же самое потом случилось в финале с Дмитрием Рейхердом, для которого это была последняя Олимпиада в карьере. Не пустили судьи и 16-летнего бронзового призёра чемпионата мира прошлого года Анастасию Городко, хотя минимум первый финал она точно заслуживала.

Призовые места на этапах Кубка мира на старте сезона от шорт-трекистов Казахстана вселяли надежду, что у нас наконец-то появятся олимпийские награды в этом виде спорта. Однако мастерам короткой дорожки не хватило удачи. Тем не менее, они были ближе к медалям, пробившись в два финала. Четвёртое место нашего знаменосца Абзала Ажгалиева на «пятисотке» – это самая наивысшая позиция Казахстана на Олимпиаде в Пекине.

Впервые за последние двенадцать лет без казахстанских спортсменов прошли олимпийские соревнования по фигурному катанию.

Прежде Казахстан был в числе лидеров за счёт одиночников Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой. На сегодня конкурентоспособных фигуристов не оказалось. В женском одиночном катании наши спортсменки не входят даже в первую мировую сотню.

БОРЬБА НА ОЛИМПЕ

В первый медальный день наибольшего успеха добились представители шорт-трека, выступившие в смешанной командной эстафете. Сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева из Уральска, Яны Хан из Нур-Султана, а также выступающих за Павлодарскую область воспитанников костанайского шорт-трека Ольги Тихоновой и Дениса Никиши, в четвертьфинале показала третий результат в своём забеге. Тем самым опередив сборную Франции и уступив командам Нидерландов и Канады – 2 мин. 43,02 сек., ставшим вторым лучшим результатом среди третьих команд и позволившим пройти в полуфинал.

По итогам полуфиналов казахстанцы не смогли пройти в финал «А», показав третье время (2.42,59), и выступили в утешительном финале «В», где стали вторыми.

В главном финале победу одержала сборная Китая, призовые места заняли спортсмены из Италии и Венгрии, а сборная Канады была дисквалифицирована. В итоге казахстанские представители шорт-трека заняли в Пекине пятое место.

В этот же день в квалификационных раундах на дистанции 1000 м в шорт-треке выступил Адиль Галиахметов из Западно-Казахстанской области. Показав в своём забеге третий результат (1.24,855), он не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

Не сумев пройти 3 февраля после первой квалификации в следующий раунд соревнований в дисциплине «могул», казахстанские фристайлисты представители Восточно-Казахстанской области Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков поборолись за десять путёвок в первый финал во второй квалификации.

Лидер мужской сборной Казахстана по фристайлу Рейхерд, для которого Олимпиада в Пекине стала уже пятой, занял седьмое место с результатом 75,43 балла, а Колмаков с результатом 74,09 балла остановился в шаге от выхода в первый финал, став 11-м.

В первом финале с результатом 76,90 балла Рейхерд занял девятое место и попал в число 12 сильнейших, прошедших во второй финал. А вот попасть в решающую стадию соревнований, в которую проходили шесть спортсменов, казахстанцу не удалось – во втором финале он занял восьмое место, показав результат 76,77 балла.

Также в этот день выступили казахстанские прыгуны с трамплина (К-98) Данил Васильев и Сергей Ткаченко, пробившиеся в 50 финалистов, заняв 49-е и 50-е места соответственно с результатами 46,2 балла и 43,1 балла.

Конькобежцы, к сожалению, также выше головы не прыгнули. Все национальные рекорды устояли. Более того, даже личные секунды никто обновить не сумел. А наш чемпион мира образца 2013 года Денис Кузин досрочно объявил о завершении карьеры.

По итогам Олимпиады безоговорочным победителем стала сборная Норвегии, на втором месте расположилась сборная Германии, замкнули тройку победителей главного зимнего турнира спортсмены из Китая.

Подготовила Бахыт Сарсембаева