Спорт

Не хватило удачи

24.02.2022
519

Сборная Казахстана отличилась на Олимпиаде-2022 в Пекине уникальной формой спортсменов и оригинальными костюмами знаменосцев. Но, к сожалению, ни одной медали казахстанские спортсмены в копилку страны принести не смогли.

Как отмечают в Национальном Олимпийском комитете РК, на результатах, несомненно, сказались коронавирусные ограничения. В целях безопасности в прошлый сезон, когда шла основная борьба за олимпийские квоты, практически все казахстанские «зимники» были лишены возможности усиленно заниматься. Как итог – недобор мест в лыжных гонках, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина и других.

В Пекин отправились 34 спортсмена. Меньше было только в 1994 году (29 человек) в Лиллехаммере, но тогда удалось завоевать три медали, в том числе первую и, к сожалению, пока единственную золотую.

Из основных претендентов на награды в Пекине значились могулисты, шорт-трекисты и конькобежцы.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главная надежда Казахстана, наша землячка Юлия Галышева, в могуле дошла до второго финала, однако провела неудачную попытку: результата в 49,74 балла оказалось недостаточно для выхода в третий финал, где были разыграны медали.

А вот Павла Колмакова, который был лучшим казахстанским могулистом по сезону, судьи явно придержали и не пустили в финал. То же самое потом случилось в финале с Дмитрием Рейхердом, для которого это была последняя Олимпиада в карьере. Не пустили судьи и 16-летнего бронзового призёра чемпионата мира прошлого года Анастасию Городко, хотя минимум первый финал она точно заслуживала.

Призовые места на этапах Кубка мира на старте сезона от шорт-трекистов Казахстана вселяли надежду, что у нас наконец-то появятся олимпийские награды в этом виде спорта. Однако мастерам короткой дорожки не хватило удачи. Тем не менее, они были ближе к медалям, пробившись в два финала. Четвёртое место нашего знаменосца Абзала Ажгалиева на «пятисотке» – это самая наивысшая позиция Казахстана на Олимпиаде в Пекине.

Впервые за последние двенадцать лет без казахстанских спортсменов прошли олимпийские соревнования по фигурному катанию.

Прежде Казахстан был в числе лидеров за счёт одиночников Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой. На сегодня конкурентоспособных фигуристов не оказалось. В женском одиночном катании наши спортсменки не входят даже в первую мировую сотню.

БОРЬБА НА ОЛИМПЕ

В первый медальный день наибольшего успеха добились представители шорт-трека, выступившие в смешанной командной эстафете. Сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева из Уральска, Яны Хан из Нур-Султана, а также выступающих за Павлодарскую область воспитанников костанайского шорт-трека Ольги Тихоновой и Дениса Никиши, в четвертьфинале показала третий результат в своём забеге. Тем самым опередив сборную Франции и уступив командам Нидерландов и Канады – 2 мин. 43,02 сек., ставшим вторым лучшим результатом среди третьих команд и позволившим пройти в полуфинал.

По итогам полуфиналов казахстанцы не смогли пройти в финал «А», показав третье время (2.42,59), и выступили в утешительном финале «В», где стали вторыми.

В главном финале победу одержала сборная Китая, призовые места заняли спортсмены из Италии и Венгрии, а сборная Канады была дисквалифицирована. В итоге казахстанские представители шорт-трека заняли в Пекине пятое место.

В этот же день в квалификационных раундах на дистанции 1000 м в шорт-треке выступил Адиль Галиахметов из Западно-Казахстанской области. Показав в своём забеге третий результат (1.24,855), он не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

Не сумев пройти 3 февраля после первой квалификации в следующий раунд соревнований в дисциплине «могул», казахстанские фристайлисты представители Восточно-Казахстанской области Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков поборолись за десять путёвок в первый финал во второй квалификации.

Лидер мужской сборной Казахстана по фристайлу Рейхерд, для которого Олимпиада в Пекине стала уже пятой, занял седьмое место с результатом 75,43 балла, а Колмаков с результатом 74,09 балла остановился в шаге от выхода в первый финал, став 11-м.

В первом финале с результатом 76,90 балла Рейхерд занял девятое место и попал в число 12 сильнейших, прошедших во второй финал. А вот попасть в решающую стадию соревнований, в которую проходили шесть спортсменов, казахстанцу не удалось – во втором финале он занял восьмое место, показав результат 76,77 балла.

Также в этот день выступили казахстанские прыгуны с трамплина (К-98) Данил Васильев и Сергей Ткаченко, пробившиеся в 50 финалистов, заняв 49-е и 50-е места соответственно с результатами 46,2 балла и 43,1 балла.

Конькобежцы, к сожалению, также выше головы не прыгнули. Все национальные рекорды устояли. Более того, даже личные секунды никто обновить не сумел. А наш чемпион мира образца 2013 года Денис Кузин досрочно объявил о завершении карьеры.

По итогам Олимпиады безоговорочным победителем стала сборная Норвегии, на втором месте расположилась сборная Германии, замкнули  тройку победителей главного зимнего турнира спортсмены из  Китая.

Подготовила Бахыт Сарсембаева

24.02.2022
519

Еще новости

Боевое искусство

21.02.2022

Баталии на чёрно-белом поле

20.02.2022

Олимпийские склоны

17.02.2022

Жаркие баталии

16.02.2022
Back to top button