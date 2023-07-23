Не доверяй, а проверяй

В последнее время наблюдается активность интернет-мошенников в отношении пожилых людей.

Интернет-мошенничество в современном мире является одним из наиболее распространённых видов преступлений.

Главная проблема для расследования таких дел заключается в том, что практически все виды интернет-мошенничества могут совершаться из любой точки мира.

С начала текущего года на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 300 фактов интернет-мошенничеств, восемьдесят процентов из которых совершены за пределами области и республики, а пострадавшие люди проживают в ВКО.

По словам заместителя начальника управления полиции Усть-Каменогорска, подполковника полиции Руслана Омирбекулы, несмотря на незначительное сокращение преступлений в сфере интернет-мошенничества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, население, особенно лица пожилого возраста, продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Механизм обмана проработан с учётом психологических особенностей доверчивых людей.

В УП рассказали о наиболее популярных и актуальных видах интернет-мошенничеств:

– оплата/предоплата за товар или услугу, которую чаще всего жертвы находят на открытых интернет-площадках, к примеру, на таких как ОЛХ, «Колёса», «Крыша» или объявления в социальных сетях;

– реклама «выгодных вложений и инвестиций», якобы позволяющих обогатиться в короткие сроки;

– когда жертвам звонят и представляются сотрудниками «службы безопасности банка» и уверяют о том, что на их счетах проводятся сомнительные операции, нужно это предотвратить. И путём обмана и злоупотребления доверием оформляют на имена потерпевших денежные кредиты или вовсе снимают все имеющиеся сбережения.

К примеру, в дежурную часть УП областного центра обратился 58-летний мужчина и рассказал о том, что неизвестный позвонил ему и представился работником службы безопасности банка, предложил обезопасить его депозитный счёт и обманным путём завладел денежными средствами, перечислив около двух миллионов тенге через мобильное приложение.

– Нередки также случаи, когда жертвам звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят о том, что тот или иной их знакомый или близкий родственник попал в проблемную ситуацию, и для её решения требуется определённая сумма денег, – рассказал Руслан Омирбекулы.

Например, в практике был такой случай, 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомец позвонил ей и сообщил, что её дочь попала в ДТП. Под предлогом оказания помощи обманным путем завладел деньгами в сумме более двух миллионов тенге, которые пострадавшая передала неизвестному мужчине в возрасте 25-30 лет.

– Напоминаем всем гражданам, особенно людям пожилого возраста, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих на мобильный телефон, – подчеркнул Руслан Омирбекулы. – Если вам на стационарный или мобильный телефон звонят и представляются сотрудниками служб безопасности, правоохранительных органов с требованиями установить сторонние приложения на мобильные телефоны, перенаправить различные комбинации цифр или поступивший код на ранее неизвестный мобильный телефон, мы рекомендуем не паниковать, закончить разговор и положить трубку. Лучше самостоятельно перезвонить на номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка, связаться с близкими родственниками или знакомыми и прояснить ситуацию. В случае повторного звонка от злоумышленников также закончить разговор и связаться с полицией по номеру 102.

Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия предупредительного характера: дают разъяснения в СМИ, раздают брошюры, регулярно проводят встречи с разными коллективами, школьниками, студентами и пожилыми людьми.

Данные виды преступлений наиболее популярны и распространены в настоящее время. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать и помнить ряд простых правил.

Помните, что сотрудники банков, а уж тем более службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам.

Никому и ни при каких условиях нельзя сообщать и передавать свои персональные данные (ФИО, ИИН, номера телефонов, номера карт, ПИН-коды и трёхзначные коды на обороте карты, а также СМС-коды).

Не устанавливайте сторонние приложения на телефоны из неизвестных источников.

Раз в две недели меняйте коды доступа и пин-коды карт на мобильных банкингах.

В случае если вам позвонили мошенники, при любых сомнительных диалогах блокируйте номера, с которых поступают звонки и СМС, и сразу обращайтесь на канал 102.

Откажитесь от сомнительных сделок в социальных сетях; не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара; не переводите деньги неизвестным лицам.

Альмира Нуртаева