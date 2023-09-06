Не дави на газ

Отдав предпочтение «дешевизне» при установке газового оборудования на автомобиль в несертифицированных центрах, владельцы не всегда осознают, какую цену могут заплатить за это впоследствии.

По словам заместителя начальника УЧС города Усть-Каменогорска Дастана Ахметова, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности РК» не допускается стоянка автомобилей, оснащённых газобаллонным оборудованием, во встроенных зданиях и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа и паркингах.

Это требование действует не случайно, в последнее время количество автопожаров заметно увеличилось. По информации ДЧС ВКО, с начала года по области их произошло более 60. Большей частью причина заключалась в кустарном переоборудовании автомобилей. А это грозит серьёзными проблемами не только автолюбителям.

– При въезде в паркинг, особенно в зимнее время, из-за тепла газ начинает расширяться, а в баке должен оставаться свободный объём. Однако «горе-мастера» зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления с системы снимают. Что в конечном итоге приводит к печальным последствиям, – поясняет Дастан Ахметов.

На территории Усть-Каменогорска есть три подземных паркинга. Специалисты ДЧС ВКО и сотрудники полиции проводят с автовладельцами инструктажи по мерам безопасности, вручают им разработанные памятки.

– Автовладелец, который решился на переоборудование автотранспортного средства, но не оформил это должным образом, нарушает статью 590 КоАП РК и, соответственно, ему грозит штраф в размере 15 МРП, – поясняет начальник отдела дорожной и технической инспекции Управления полиции города Усть-Каменогорска Сергей Коваленко. – При выявлении нарушения сотрудник полиции вправе запретить эксплуатацию транспортного средства, изъять государственные регистрационно-номерные знаки до устранения причины.

С начала года в области зарегистрировано 81 нарушение по вышеуказанной статье (в части переоборудования ГБО).

Для технических изменений в автомобиле, например, установки газобаллонного оборудования, сотрудники полиции рекомендуют обращаться только в сертифицированные фирмы. Также необходимо своевременно вносить соответствующую отметку в технический паспорт транспортного средства.

Альмира Нуртаева