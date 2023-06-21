Наука и производство – эффективный тандем

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент Национальной академии наук РК Кунсулу Закарья посетила ВКТУ им. Д. Серикбаева.

На базе технического университета состоялся круглый стол на тему: «Научное сотрудничество вузов и предприятий ВКО: проблемы и перспективы» с её участием.

В мероприятии приняли участие представители Национальной академии наук (НАН) Республики Казахстан, промышленных предприятий, органов государственной власти, руководители местных вузов.

Как отметила Кунсулу Закарья, НАН РК сегодня является высшей научной организацией страны при Президенте Казахстана. Это предоставляет уникальную возможность эффективно использовать научный потенциал регионов для решения актуальных вопросов развития науки и повышения уровня научных исследований.

– Университеты Восточного Казахстана находятся в промышленном регионе, – обратила внимание Кунсулу Закарья. – Здесь потребность в науке, в научных кадрах всегда очень высока. Поэтому науку необходимо развивать в тесном тандеме с производством.

Как проинформировала Председатель Правления-ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина, для объединения промышленного и научного потенциала в регионе создана цепочка «университет–бизнес–власть». В рамках этого сотрудничества очевидна поддержка и участие местных исполнительных органов.

С 2017 по 2019 годы ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с ведущими промышленными предприятиями региона реализовал семь проектов в рамках целевой научно-технической программы, ориентированной на разработку новых видов продукции на ведущих промышленных предприятиях ВКО общей стоимостью свыше пяти млрд тенге.

– Все научно-исследовательские и дипломные работы студентов ориентированы на производство и решение проблем региона, – уточнила Сауле Рахметуллина. – Поэтому есть уверенность, что наши выпускники будут востребованы на рынке труда. В целом по университету трудоустройство выпускников составляет 96 процентов.

В ходе круглого стола были озвучены проблемы, решение которых позволило бы вывести на качественно новый уровень подготовку инженерных кадров и развитие науки в регионе. Кунсулу Закарья заверила, что все пожелания и рекомендации будут приняты во внимание и рассмотрены в Академии.

В рамках визита Президент НАН РК посетила выставку научных проектов вуза, научные лаборатории и центры ВКТУ.

Также в этот день она побывала в ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», ТОО «ОХМК» и других предприятиях.

Напомним, 31 мая текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед Академией наук.

Глава государства подчеркнул, что Правительство создаёт условия для развития отечественной науки. Для этого действует Национальный совет по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, который улучшил механизмы финансирования исследований. Президент страны отметил важность финансируемых научных проектов и их практическое применение в реальных секторах экономики, а также роль Академии в развитии отечественной науки. Он выразил необходимость усиления взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Глава государства тогда поставил перед Кунсулу Закарья задачи по широкому привлечению талантливых молодых учёных в научную среду.

Ерик Абитов