Надёжный барьер на пути экстремизма

В последние годы мы всё чаще сталкиваемся с понятием «религиозный экстремизм». Но до конца ли осознаём, что за ним скрывается? Способны ли мы распознать религиозный экстремизм и не стать жертвой радикальных религиозных течений? Это напрямую зависит от уровня религиозной грамотности каждого из нас.

Одно из определений религиозного экстремизма гласит, что это приверженность крайним взглядам в вопросе религиозных ценностей, а также крайним методам реагирования и воздействия, отрицание традиционных устоев, присущих обществу, и одновременная пропаганда противоположных по своей сути идей и концепций.

Путём вовлечения людей в ряды радикальных течений представители экстремистских течений преследуют глобальные цели – от разрушения семейных и общественных ценностей до нарушения суверенитета и территориальной целостности государства.

Как правило, влиянию деструктивных течений в первую очередь подвержены молодёжь, самозанятое население, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. К каждой из этих категорий у представителей экстремистской идеологии есть свой подход, а главным их козырем является низкий уровень религиозной грамотности человека.

Религиозный экстремизм можно сравнить с вирусным заболеванием, от которого необходимо выработать иммунитет. Каким же образом решается этот вопрос в нашей стране?

В Казахстане к решению этого вопроса подходят комплексно. Главный принцип – информационный охват всего населения страны о возможных уловках представителей радикальных течений, повышение религиозной грамотности.

Так, с 2013 по 2017 год успешно реализовывалась Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Работа в рамках программы была направлена на профилактику религиозного экстремизма и терроризма.

В свою очередь Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018–2022 годы уделяет большое внимание работе с целевыми группами. Её основной целью является обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма.

Также во всех регионах страны, в том числе и в нашей области, функционируют управления по делам религий и центры исследования проблем религий, работа которых направлена на формирование иммунитета к радикальной идеологии, укрепление диалога между конфессиями.

С целью профилактики религиозного экстремизма в нашем регионе с различными слоями населения на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная, контрпропагандистская, а также профилактическая работа с лицами, пострадавшими от деструктивной идеологии.

Отметим, проведение таких мероприятий повышает уровень религиозной грамотности и минимизирует риски вовлечения казахстанцев в ряды радикальных течений, что в свою очередь способствует сохранению стабильности в казахстанском обществе.

Александра Исаева

По заказу Управления по делам религий ВКО