Надёжные крылья медицины

Служба санитарной авиации помогает оказывать экстренную помощь тяжелобольным пациентам из отдалённых районов.

Воздушная транспортировка пациентов считается одной из самых быстрых и бережных. Она помогает в разы увеличить шансы благополучного исхода лечения. О том, как работает эта служба в Восточном Казахстане, рассказал руководитель службы медицинской авиации ВКО Рафаиль Халитов.

Санавиация – важнейшее звено системы здравоохранения любого региона, а для протяжённой и географически сложной территории Восточно-Казахстанской области она в прямом смысле жизненно необходима. Для нуждающихся в экстренной медицинской помощи пациентов из отдалённых от областного центра сёл, это шанс на спасение.

Только с начала года областной службой осуществлено 40 вылетов. Среди транспортированных пациентов были и младенцы до года. Наиболее распространённые показания для эвакуации – необходимость оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи при сердечно-сосудистых катастрофах, сложных травмах, а также при жизнеугрожающих состояниях у беременных женщин, детей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи сотрудниками санавиации сохраняются жизни всех пациентов.

– Особенностью работы медицинской авиации в нашем регионе являются его непростые рельеф и климат. Это горные местности – перевалы и серпантины, большие водные массивы, например озеро Зайсан и Бухтарминское водохранилище, большая протяжённость автодорог, низкая плотность населения, непроходимые таёжные леса, – пояснил Рафаиль Халитов. – Свою роль играет и резко континентальный климат, когда температура воздуха в зависимости от сезона составляет от 40 градусов мороза до 40 с лишним градусов тепла. В таких условиях мы доставляем в отдалённые районы специалистов, которых там в данный момент нет. Эти факторы определяют особенности использования воздушных судов в регионе.

Так, по словам Рафаиля Халитова, применение Ан-2 в ВКО ограничено по погодным условиям, состоянию взлётно-посадочной полосы, сезонностью. Такой тип самолёта может лететь не везде и не всегда, как хотелось бы. Вертолёт в наших условиях имеет более широкий диапазон использования. Кроме того, в настоящее время отделение МА ВКО имеет одно воздушное судно Ан-2 АО «Навигатор», оснащённое всем необходимым реанимационным оборудованием. Это позволяет не теряя драгоценного времени начинать лечение сразу на борту. Также отделение медицинской авиации ВКО располагает тремя реанимобилями.

В состав «небесной бригады» входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой.

– Основания для привлечения санавиации прописаны в правилах, утверждённых министром здравоохранения. В их числе – трудная доступность или отдалённость от доступа медпомощи, невозможность оказания медпомощи из-за отсутствия медоборудования или квалифицированного специалиста по месту нахождения пациента, необходимость оказания медпомощи при происшествиях, масштаб которых не позволяет осуществить медицинскую эвакуацию другими видами транспорта, – добавил руководитель службы. – Кроме того, доставка квалифицированных специалистов к месту происшествия, транспортировка граждан РК и кандасов, находящихся в критическом состоянии в зарубежных медорганизациях, перевозка биоматериалов при чрезвычайных ситуациях с медицинскими последствиями, доставка медицинских бригад санитарной авиации в места чрезвычайных ситуаций по ликвидации медико-санитарных последствий. Данная помощь оказывается бесплатно, в рамках ГОБМП.

В прошлом году службой санавиции ВКО были выполнены 171 вылет и 77 выездов. С начала этого года 40 раз медики вылетали бортом санавиации для оказания экстренной медпомощи и совершили 53 выезда.

Отметим, санитарная авиация в Казахстане начала работать с 2011 года.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО