Жители района Алтай ответственно относятся к своему здоровью – они активно вакцинируются от коронавирусной инфекции.

Как утверждают специалисты, остановить пандемию коронавирусной инфекции и вернуться к привычному образу жизни возможно, лишь выработав коллективный иммунитет. Его приобрести можно в двух случаях – вакцинироваться или переболеть. Однако испокон веков известно, что лучшее лечение – это профилактика. В своё время Гиппократ говорил: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». В нашем случае – поставить прививку намного безопаснее, чем перенести COVID-19. Особо внимательно к этому должны отнестись люди, которые находятся в группе риска.

– В первую очередь вакцинация важна для собственного здоровья, – рассказала главная медсестра по амбулаторно-поликлинической службе Межрайонной больницы района Алтай Ирина Лаубаева. – Необходимо прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, для этого большинство населения должно быть провакцинировано. Это надёжная защита от вируса.

Отметим, что с начала прививочной кампании в район Алтай поступило 8050 доз «Спутник V», 2200 – Hayat-Vax, 800 – Corona Vac. На сегодняшний день уже провакцинировано 9275 человек.

Для желающих поставить прививку в районе действуют 12 прививочных пунктов. Нельзя не заметить, что с каждым днём сюда приходит всё больше жителей. Среди них – представители разных профессий, обладатели разных социальных статусов, но все они, так или иначе, столкнулись с этим коварным вирусом: кто-то переболел сам, у кого-то – родные, близкие, друзья. В некоторых случаях исход болезни оказался печальным. Поэтому пришедшие на прививку придерживаются одного мнения: без массовой вакцинации коронавирус не победить.

– Моя работа предполагает постоянное взаимодействие с людьми, – отметил участковый инспектор полиции ОМПС ОП района Алтай капитан полиции Бейіл Кикбайұлы. – Чтобы обезопасить себя и своих близких, я поставил прививку против коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов не было. Думаю, каждый должен понимать – чтобы прервать распространение вируса и вернуться к привычному образу жизни, необходимо провакцинироваться.

В числе активных участников вакцинации и педагоги. Они как никто понимают, насколько важно получить прививку. Ведь на учителях лежит ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье детей.

Образцом для подражания стал педагогический коллектив Средигорненской средней школы во главе с руководителем. Так, прививку здесь получили 19 учителей из 20. Ещё одному члену дружного коллектива получить прививку помешали медицинские противопоказания.

– Мы работаем в системе образования, поэтому коллективный иммунитет в школе должен быть, – подчеркнула директор Средигорненской средней школы Надежда Бурковская. – Это важно, чтобы обеспечить безопасность детей и самим быть уверенными в том, что мы, учителя, не станем провоцировать новые вспышки заболевания. Кстати, многие родители спрашивают, поставили ли педагоги прививку. Это говорит об уровне доверия всему педагогическому коллективу.

Как известно, в основную группу риска, наиболее подверженную заражению коронавирусной инфекцией, входят пенсионеры. Чтобы обезопасить себя и свою семью, пенсионерка из Алтая Полина Дягилева провакцинировалась сразу, как только началась прививочная кампания. На вопрос о возможных побочных эффектах она ответила, что самочувствие напрямую зависит от настроя, а он у неё – оптимистичный.

– Привиться от коронавируса хотела давно, – поделилась Полина Дягилева. – Как только началась прививочная кампания, сразу же провакцинировалась. Самочувствие прекрасное, никаких побочных явлений не было. Считаю, что все должны сделать прививку, чтобы и самим не заболеть, и не заразить окружающих людей.

Безусловно, ставить прививку от COVID-19 – дело добровольное. Однако стоит помнить: если мы хотим быстрее вернуться к привычному образу жизни, то вакцинация – первый шаг на пути к этому.

Александра Исаева

Фото автора

Район Алтай