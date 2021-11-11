Начни с себя

В Аягозском районе в онлайн-формате прошёл районный этап республиканского конкурса экологических проектов ProEko.

Основная цель проведения этого республиканского конкурса заключается в воспитании социальной ответственности учащихся, адаптации их к природоохранной деятельности, стимулировании интеллектуально-творческого потенциала школьников.

Районный этап проводился по четырём направлениям: «Природа родного края», «Окружающий меня мир – удивительный мир», «Лучшая экологическая инициатива» и «Чистый город начинается с тебя».

В нём приняли участие 26 учащихся. Из них определились победители, которые получили путёвки на областной этап. Так, по первому направлению победителем стала ученица А. Бауыржанова (средняя школа им. С. Сейфуллина), по второму – Е. Туяков (СШ № 6), по третьему направлению лучшими стали двое учеников – Н. Даулеткызы и Т. Еркинкызы (СШ № 1). По четвёртому направлению победителем стала С. Самарканова (СШ № 4).

Организаторы мероприятия поздравили победителей и их руководителей, пожелав им удачи в областном этапе.

Юрий Пааль

Аягозский район