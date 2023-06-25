На языке каникул

Провести летние каникулы не просто интересно, но и с пользой могут восточноказахстанские школьники. На базах образовательных учреждений области открылись пришкольные языковые лагеря, в которых в непринуждённой обстановке можно подтянуть знания по иностранным языкам.

Одно из них – средняя школа № 35 Усть-Каменогорска. Свои двери учебное учреждение распахнуло в 1962 году. С первого сентября 2009 года обучение здесь ведётся на государственном языке.

Пятого июня этого года на базе школы открылся языковой пришкольный лагерь «Балдаурен», который посещают 75 учащихся.

Отметим, что детский пришкольный языковой лагерь – это современная площадка для отдыха детей, в рамках которой они учатся познавать мир, вести диалог, взаимодействовать друг с другом, погружаясь в языковую среду. Использование различных игр способствует овладению языком в занимательной форме, развивает сообразительность, поддерживает интерес к изучаемому языку. Основной принцип работы – обучение в интересной и ненавязчивой форме.

– В основном здесь занимаются ученики начальных классов, – пояснила директор школы Анна Таймова. – Занятия длятся с 8:00 до 16:30. Стоит отметить, что обучение проходит с воспитательнм уклоном. Ещё аль-Фараби говорил: «Образование без воспитания – злейший враг человечества». Поэтому весь процесс должен опираться на оба понятия.

В пришкольном лагере организован летний отдых с акцентом на изучение практического русского и английского языков с применением игровых форм, конкурсных методик.

В пришкольном лагере с детьми на русском и английском языках организованы коммуникативные игры (на изучение лексики, отработку произношения, разговорных навыков), отрядные и межотрядные мероприятия (языковые конкурсы, викторины, проекты, создание отрядных газет), обучающие творческие мастерские (танцевальные и музыкальные мастер-классы), театральные постановки.

Добавим, что прoграмма пo изучению русского и английского языков направлена на развитие разговорных навыкoв у детей и рассчитана на весь сезон пришкольного лагеря.

Александра Исаева

Фото управления образования ВКО