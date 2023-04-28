На выгодных условиях

В Восточно-Казахстанской области объявлен старт приёма заявок на льготное молодёжное кредитование, сообщает пресс-служба АО «Аграрная кредитная корпорация».

В Казахстане стартует новая государственная программа, направленная на поддержку молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, чей бизнес относится к агропромышленному комплексу. Микрокредит могут получить молодые бизнесмены в возрасте от 21 года до 35 лет, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на момент подачи заявки не позднее пяти лет. Кроме того, получить микрокредит на льготной основе могут также и представители работающей молодёжи.

«Молодые предприниматели могут получить кредит до пяти миллионов тенге со сроком погашения для проектов в сфере животноводства – до семи лет, для других направлений бизнеса – до пяти лет, по номинальной ставке вознаграждения 2,5% годовых. Предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения до одной трети от продолжительности срока микрокредита», – говорится в сообщении пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация».

Стоит учитывать, что одним из обязательных условий для получения кредита является наличие залогового имущества. Им может стать специализированная техника, недвижимость и земельные участки. Однако если залогов недостаточно, есть возможность привлечь родственников или родителей в качестве залогодателя.

Уже в первый месяц приёма заявок основными направлениями финансирования стали животноводство, сфера предоставления услуг и торговля. Всего в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов.

В ВКО приём заявок на микрокредитование осуществляется в филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области по адресу: Усть-Каменогорск, пр. Кабанбай батыра, 51.

Екатерина Гуляева