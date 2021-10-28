На волне главных событий

В рамках мероприятий, посвящённых 30-летию Независимости РК, заместитель акима Восточно-Казахстанской области Азамат Мухамедчинов провёл неофициальную встречу с молодёжью.

В формате дискуссионной площадки участники встречи обсудили важные для них темы – условия реализации государственных программ и новых проектов, меры поддержки молодёжи и актуальные вопросы молодёжной политики.

Азамат Мухамедчинов подчеркнул, что молодёжь – самая активная группа населения, формирующая будущее нашей страны. В программных документах государством предусмотрены меры поддержки молодых людей в виде образовательных и научных грантов, финансовой поддержки предпринимательских инициатив, получения бесплатного среднего специального технического образования, содействия занятости, повышения квалификации, решения жилищных вопросов и многих других аспектов.

В Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил новые задачи развития страны, реализация которых требует заинтересованного участия образованной, квалифицированной, энергичной и талантливой молодёжи. Более того, принят комплексный план по поддержке молодёжи Республики Казахстан на 2021–2025 годы.

Стоит отметить, что работе с молодыми людьми в регионе всегда уделяется повышенное внимание. В области функционирует 20 молодёжных ресурсных центров. По поручению акима области Даниала Ахметова проведён анализ занятости восточноказахстанцев этой возрастной группы, особенно на селе. Усилена адресная разъяснительная работа с молодёжью категории NEET. Продолжается реализация задач по обеспечению занятости, трудоустройства в рамках государственных программ и проектов.

Текущий год – особенный для нашей страны. Он проходит под знаком 30-летия Независимости Республики Казахстан. В рамках областного Плана мероприятий по празднованию этой важной юбилейной даты с участием молодёжи области состоялись такие значимые события, как дистанционный областной ІТ-хакатон Jastar Time, чемпионат Skills for geeks, конкурс творческих проектов «Моя инициатива – моей Родине», чемпионат «Смарт Сарбаз», профориентационные встречи «СтартПрофи – Shygys», ярмарки вакансий по трудоустройству выпускников, экологическая акция «Киелі табиғат», историко-культурный квест, челлендж «Менің туым, менің Отаным!».

В регионе успешно продолжается акция «Марафон добрых дел», в рамках которой проведено более 2500 мероприятий с участием молодёжи. Волонтёрские инициативные группы выиграли 17 малых грантов республиканского проекта по поддержке сельской молодёжи.

Участники встречи поделились, какие актуальные темы интересуют молодёжь. Так, бронзовый призёр проекта «Медали Елбасы», студентка университета имени Шакарима Полина Лапина рассказала о своём участии в республиканском проекте и поделилась мнением, как можно повышать информированность молодёжи о возможностях действующих государственных программ.

– Я считаю, что такие встречи очень нужны и важны. Нас выслушал заместитель акима области, и в будущем, уверена, мы увидим значительные сдвиги в решении актуальных вопросов молодёжной политики региона, – сказала Полина Лапина.

В завершение встречи Азамат Мухамедчинов подчеркнул, что все озвученные молодёжью темы будут взяты на контроль.

– Уверен, что каждый из вас – настоящий патриот. Именно вам предстоит претворять в жизнь новые идеи, достигать новых вершин, приумножать успехи. И для этого нужно быть на волне всех главных событий страны, – заключил заместитель акима ВКО.

Наргиза Омарканова

Фото автора

Семей