За строкой послания

Без финансовых потерь

30.03.2023
711
Фото Аяужан Утеулиновой

Пособие по потере работы жители ВКО вправе получать независимо от причины увольнения.

Кроме этого, социальные выплаты при утрате трудоспособности или потере кормильца увеличили на 8,5 процента. Также с первого января 2023 года пособие по уходу за ребёнком молодым мамам будут выплачивать до полутора лет.

Жителям ВКО напомнили о возможности сохранить доход даже в случае потери работы. Подробнее об этом рассказали в областном филиале АО «Государственный фонд социального страхования».

– Система обязательного социального страхования действует в стране уже более 18 лет и зарекомендовала себя как стабильный способ защиты работающих граждан, – говорит директор филиала Нурлан Кыстаубаев. – Однако даже сегодня есть люди, которые не знают, какие выплаты и в каких случаях им положены. Для этого мы организовали в нашем филиале День открытых дверей и ещё раз хотим разъяснить жителям их права на получение финансовых компенсаций от государства.

Система социального страхования надёжно защищает граждан в непредвиденных жизненных обстоятельствах.

– Прежде всего, хочу обратить внимание на то, из чего формируется фонд, – объясняет Нурлан Кыстаубаев. – Это деньги, которые работодатели ежемесячно уплачивают за своих работников. Эти отчисления, подчёркиваю, идут из собственных средств работодателя.

Размер соцотчисления составляет 3,5 процента от дохода работника. И даёт человеку гарантию получения выплат в случае социальных рисков. К ним относятся:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами;

потеря дохода в связи усыновлением (удочерением) новорождённого ребенка (детей);

потеря дохода в связи с уходом за новорождённым.

– Выплату при утрате трудоспособности назначают на весь период утраты (до нескольких лет), – рассказывает директор филиала АО «ГФСС» по ВКО. – Выплату по потере кормильца получают дети до 18 лет (или до 23 лет, если они студенты и учатся очно).

Поскольку оба этих пособия являются долгосрочными, то могут обесцениться из-за инфляции. Чтобы оградить людей от этого, такие выплаты ежегодно повышают. Так, в 2023 году размер этих пособий возрос на 8,5 процента.

– Социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причин увольнения, – подчеркнул Нурлан Кыстаубаев. – На неё вы можете рассчитывать со дня регистрации в качестве безработного в Центре занятости населения или на портале «Электронная биржа труда» (enbek.kz). Поэтому советуем жителям после увольнения не затягивать с регистрацией.

Получать пособие потерявший работу человек может до шести месяцев. Этот срок зависит от срока участия в системе обязательного социального страхования.

– Размер выплаты считают так: среднемесячный доход заявителя (за последний год) умножают на специальный коэффициент (коэффициент замещения дохода), – поясняет Нурлан Кыстаубаев. – Чтобы соответствовать международным стандартам, начиная с текущего года в Казахстане увеличили этот показатель с 40 процентов до 45.

– С 2008 года действует обязательное социальное страхование материнства и детства, – продолжил директор филиала ГФСС. – Получение пособия по беременности и родам возможно с даты начала декретного отпуска. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние 12 месяцев.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком назначают с даты рождения ребёнка. Размер выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления за последние два года.

– Ранее женщины получали пособие в течение года после рождения младенца, – отмечает Нурлан Кыстаубаев. – Теперь в рамках Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года для увеличения поддержки матерей с детьми этот период продлили до полутора лет. Изменения вступили в силу первого января 2023 года.

По данным областного филиала АО «ГФСС», на сегодняшний день обязательным социальным страхованием охвачено порядка 6,7 миллиона человек. В 2022 году в ВКО выплаты получили более 47 тысяч человек на сумму 20,3 миллиарда тенге. В поддержку материнства и детства выплатили 17 миллиардов тенге. Из них 10 млрд – по беременности и родам, 7 млрд– по уходу за ребёнком. Общая сумма социальных выплат по республике с 2005 года по настоящее время составляет 2,8 триллиона тенге.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой

30.03.2023
711

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