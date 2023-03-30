Без финансовых потерь

Пособие по потере работы жители ВКО вправе получать независимо от причины увольнения.

Кроме этого, социальные выплаты при утрате трудоспособности или потере кормильца увеличили на 8,5 процента. Также с первого января 2023 года пособие по уходу за ребёнком молодым мамам будут выплачивать до полутора лет.

Жителям ВКО напомнили о возможности сохранить доход даже в случае потери работы. Подробнее об этом рассказали в областном филиале АО «Государственный фонд социального страхования».

– Система обязательного социального страхования действует в стране уже более 18 лет и зарекомендовала себя как стабильный способ защиты работающих граждан, – говорит директор филиала Нурлан Кыстаубаев. – Однако даже сегодня есть люди, которые не знают, какие выплаты и в каких случаях им положены. Для этого мы организовали в нашем филиале День открытых дверей и ещё раз хотим разъяснить жителям их права на получение финансовых компенсаций от государства.

Система социального страхования надёжно защищает граждан в непредвиденных жизненных обстоятельствах.

– Прежде всего, хочу обратить внимание на то, из чего формируется фонд, – объясняет Нурлан Кыстаубаев. – Это деньги, которые работодатели ежемесячно уплачивают за своих работников. Эти отчисления, подчёркиваю, идут из собственных средств работодателя.

Размер соцотчисления составляет 3,5 процента от дохода работника. И даёт человеку гарантию получения выплат в случае социальных рисков. К ним относятся:

* утрата трудоспособности;

* потеря кормильца;

* потеря работы;

* потеря дохода в связи с беременностью и родами;

* потеря дохода в связи усыновлением (удочерением) новорождённого ребенка (детей);

* потеря дохода в связи с уходом за новорождённым.

– Выплату при утрате трудоспособности назначают на весь период утраты (до нескольких лет), – рассказывает директор филиала АО «ГФСС» по ВКО. – Выплату по потере кормильца получают дети до 18 лет (или до 23 лет, если они студенты и учатся очно).

Поскольку оба этих пособия являются долгосрочными, то могут обесцениться из-за инфляции. Чтобы оградить людей от этого, такие выплаты ежегодно повышают. Так, в 2023 году размер этих пособий возрос на 8,5 процента.

– Социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причин увольнения, – подчеркнул Нурлан Кыстаубаев. – На неё вы можете рассчитывать со дня регистрации в качестве безработного в Центре занятости населения или на портале «Электронная биржа труда» (enbek.kz). Поэтому советуем жителям после увольнения не затягивать с регистрацией.

Получать пособие потерявший работу человек может до шести месяцев. Этот срок зависит от срока участия в системе обязательного социального страхования.

– Размер выплаты считают так: среднемесячный доход заявителя (за последний год) умножают на специальный коэффициент (коэффициент замещения дохода), – поясняет Нурлан Кыстаубаев. – Чтобы соответствовать международным стандартам, начиная с текущего года в Казахстане увеличили этот показатель с 40 процентов до 45.

– С 2008 года действует обязательное социальное страхование материнства и детства, – продолжил директор филиала ГФСС. – Получение пособия по беременности и родам возможно с даты начала декретного отпуска. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились соцотчисления за последние 12 месяцев.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком назначают с даты рождения ребёнка. Размер выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления за последние два года.

– Ранее женщины получали пособие в течение года после рождения младенца, – отмечает Нурлан Кыстаубаев. – Теперь в рамках Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года для увеличения поддержки матерей с детьми этот период продлили до полутора лет. Изменения вступили в силу первого января 2023 года.

По данным областного филиала АО «ГФСС», на сегодняшний день обязательным социальным страхованием охвачено порядка 6,7 миллиона человек. В 2022 году в ВКО выплаты получили более 47 тысяч человек на сумму 20,3 миллиарда тенге. В поддержку материнства и детства выплатили 17 миллиардов тенге. Из них 10 млрд – по беременности и родам, 7 млрд– по уходу за ребёнком. Общая сумма социальных выплат по республике с 2005 года по настоящее время составляет 2,8 триллиона тенге.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой