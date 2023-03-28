Буковка к буковке

В Казахстане изменяются Правила оформления годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредитам.

Начиная с 15 мая, годовые ставки вознаграждения будут в обязательном порядке оформляться в одинаковом формате (величина шрифта и стиль) с номинальной ставкой вознаграждения в договорах о предоставлении микрокредита.

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, 20 февраля текущего года было принято постановление «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 208 «Об утверждении Правил расчёта годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам».

Как поясняют разработчики поправок к нормативно-правовому акту, эта новая редакция постановления – реальный шаг для эффективной реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученных в ходе его послания народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года. Новеллы, предпринимаемые для оформления договоров по выдаче микрокредитов физическим лицам, должны усилить меры по защите прав потребителей финансовых услуг и для корректного предоставления информации потребителям о полной стоимости предлагаемых микрокредитов.

«В рамках постановления предусматривается указание годовой эффективной ставки вознаграждения (далее – ГЭСВ) в одинаковом оформлении (величина шрифта и стиль) с номинальной ставкой вознаграждения в договорах о предоставлении микрокредита, а также при размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредитам», – говорится в официальном сообщении Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Иными словами, уже с 15 мая все банки и микрофинансовые организации Казахстана будут обязаны в договорах о выдаче микрокредитов физическим лицам или в своей рекламе при указании годовой эффективной ставки вознаграждения и номинальной ставки вознаграждения указывать их в цифровом выражении. Причём все цифры в договоре (или рекламе) должны быть одинакового размера, так же как и стиль оформления шрифтов идентичен по форме с другими ставками вознаграждения, которые фигурируют в тексте договора или рекламы.

Екатерина Гуляева