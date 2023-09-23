Ключевые тезисы

Партия «AMANAT» всегда выступала консолидирующей и движущей силой в

реализации поручений Главы государства. Поставленные задачи решаются через депутатов фракции всех уровней, реализацию партийных проектов и партийных советов.

В обсуждении основных тезисов Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на внеочередной XXXII конференции Восточно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» было отмечено, что в этом стратегически важном документе обозначены ключевые приоритеты и поставлены задачи по развитию страны на ближайшее будущее.

В свете реализации поручений Главы государства председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Сайрангуль Жумадилова подробно остановилась на актуальных для нашего региона направлениях – развитии туризма, среднего бизнеса и сельской местности. Она подробно рассказала о предварительных результататх выполнения партийных проектов.

– Так, в рамках проекта «Жер аманаты» с прошлого года по области в собственность государства возвращено более 174 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий. До конца текущего года будет возвращено ещё 120 тысяч гектаров, – сообщила Сайрангуль Жумадилова.

Особое внимание в Послании Глава государства уделил водным вопросам. Это направление тоже актуально для нашей области.

– Мы надеемся, что создание самостоятельного Министерства водных ресурсов и ирригации даст положительный эффект в решении таких важных проблем, как реконструкция аварийных и строительство новых водохранилищ, восстановление оросительных каналов, – подчеркнула Сайрангуль Жумадилова.

К слову, этот вопрос включён в региональную Дорожную карту по исполнению предвыборной программы партии на 2023–2027 годы. Его решение имеет особое значение для населения Зайсанского и Тарбагатайского районов.

Из-за аварийного состояния гидросооружений Уйдене и Кандысу десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в этих районах страдают от нехватки воды. Несомненно, это приводит к резкому снижению показателей развития сельского хозяйства.

Директор Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нуржан Амиржанов поддержал обсуждение этой важной темы.

Вопрос об обеспечении безопасности детей, защите прав семьи, материнства и детства затронула Директор ТОО «Клиника микрохирургии глаза», председатель первичной партийной организации, председатель совета по вопросам образования и здравоохранения при областном филиале партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва Зарина Камасова.

– Ранее партия инициировала закон против кибербуллинга, который сегодня позволяет бороться с травлей детей в социальных сетях, – напомнила она. – Также для оказания психологической и иной помощи детям при партии был организован телефон доверия «111». По нему обратились более 47 тысяч человек. Для продолжения этой работы на новом уровне принято решение передать данный проект Правительству.

Не менее важным Зарина Камасова считает обеспечение качественного образования, необходимость модернизации системы образования, внедрение новых технологий и методик обучения, обеспечение бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам.

Главный специалист по социальным вопросам ТОО «Казцинк», председатель первичной партийной организации, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Нурлан Умарбеков высказался о формировании прочного промышленного каркаса страны и обеспечении её экономической самодостаточности.

Вторым вопросом в повестке дня стало выдвижение кандидата в депутаты маслихата Восточно-Казахстанской области, избираемого по одномандатному избирательному округу №13. Такая необходимость возникла после прекращения депутатских полномочий Аэлиты Ахметсалимкызы в связи с её назначением на должность акима Зайсанского района.

Делегаты внеочередной XXХII Конференции единогласно выдвинули кандидатуру руководителя ТОО «СМУ Шыгыс» (г. Зайсан) Дарына Абжанова.

Ерик Абитов