Инициатива – поощряется!

Устькаменогорцам предлагают принять участие в благоустройстве города, организовать уютные общественные места для отдыха и прогулок.

Отдел ЖКХ Усть-Каменогорска на основании протокола бюджетной комиссии в рамках программы «Бюджет народного участия» утвердил перечень категорий, по которым горожанам можно будет разработать и представить собственные проекты по благоустройству и озеленению на 2023 год.

По информации, предоставленной отделом ЖКХ Усть-Каменогорска, жители областного центра могут представить свои проекты по таким направлениям жилищно-коммунального хозяйства, как устройство тротуаров, благоустройство дворов, установка малых архитектурных форм, футбольных полей и устройство уличного освещения.

Напомним, с 2020 года в областных центрах, а также крупных городах республиканского значения, включая Астану, реализуется уникальный проект «Бюджет народного участия», который позволяет вовлечь горожан в процесс распределения бюджетных средств в рамках его формирования.

В первую очередь, речь идёт о совместных проектах общественных и инициативных групп горожан и городского акимата в области благоустройства и озеленения, обустройства общественных мест, освещения, организации новых скверов и парков или ликвидации стихийных свалок. Кроме того, граждане могут предложить проекты по обустройству безопасной среды для людей с инвалидностью. Например, установить пандусы там, где это необходимо.

Есть возможность предложить проект по благоустройству дворовой территории, обустройству футбольного или многофункционального поля, установке бордюров, прокладке арыков в местах, где наблюдается подтопление улиц в паводковый период. Можно даже предложить установить во дворе или на общественной территории малые архитектурные формы: беседки, скамейки, урны и небольшие скульптурные композиции.

Для реализации этих проектов, предложенных гражданами, в местном бюджете ежегодно предусматривается определённая сумма. Надо сказать, что реализация проекта на всех этапах – процедура абсолютно прозрачная, и инициаторы могут отследить стадию выполнения своего проекта, заглянув в социальные сети отдела ЖКХ или городского акимата, где регулярно публикуются все решения и отчёты о проделанной работе по проектам «Бюджета народного участия».

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Важным приоритетом является развитие местного самоуправления. В городах центрального подчинения и областных центрах успешно внедрён «Бюджет народного участия». Реализованы десятки проектов по благоустройству в соответствии с реальными потребностями граждан. Это успешный опыт. Теперь необходимо увеличить долю «народного участия» в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз».

Что и было сделано ещё в конце 2021 года. Так, были внесены изменения в Правила разработки проектов местных бюджетов в части увеличения минимального объёма расходов, направленных на реализацию проектных предложений жителей. К примеру, для района в городе республиканского значения и в столице объём расходов на благоустройство и озеленение должен быть не ниже 5% годового бюджета (ранее было 0,5%). А вот для областных центров и его отдельных районов эта сумма должна составлять не менее 10% (ранее был 1%).

Увеличение бюджетного финансирования позволило значительно расширить количество проектов, направленных на благоустройство и озеленение. Так, в 2022 году на благоустройство Усть-Каменогорска в бюджете города было предусмотрено около 1 млрд тенге. Были облагорожены 12 дворовых территорий, установлены десятки малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

Отметим, для того чтобы подать заявку на комплексное благоустройство двора, жильцам необходимо взять придомовую территорию в аренду. А вот чтобы установить детскую площадку во дворе, не нужно даже оформления аренды на землю.

Главное, чтобы проект получил одобрение земляков. Для этого надо обязательно собрать голоса на странице проекта «Бюджет народного участия» на сайте городского акимата. И чем больше голосов соберёт проект, тем больше у него шансов быть реализованным в текущем году. Судите сами, по информации отдела ЖКХ Усть-Каменогорска, в 2022 году к ним поступило одновременно свыше двух тысяч заявок от граждан областного центра.

Отметим, что у устькаменогорцев ещё есть время предложить свой проект. До конца февраля на сайте городского акимата проходит приём заявок, причём подать их может любой желающий, заполнив необходимую форму.

Екатерина Гуляева