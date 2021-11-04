На солнечной стороне улицы

В рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» в Бородулихинском районе в этом году было построено 14 двухквартирных домов.

Ожидается, что в дальнейшем жильём будут обеспечены более ста жителей района из числа многодетных и малообеспеченных семей. А пока долгожданные ключи от заветной квартиры получили две многодетные семьи из села Новая Шульба.

Многодетная мать Ольга Берин в одиночку воспитывает четверых детей, старшему из которых 14 лет, младшему – всего год. Женщина не один год стояла в очереди на получение квартиры. Переезд в новый дом, который, к слову, предоставляется новосёлам на арендной основе, семья планирует совершить во время осенних каникул.

– Хочу выразить благодарность Президенту РК и акимам ВКО и Бородулихинского района за помощь, оказанную в предоставлении собственной крыши над головой, – сказала многодетная мама. – До этого мы с детьми жили на съёмной квартире. Сама я родом из Уланского района, но в этом селе живу уже 10 лет. Стояла в очереди на квартиру и вот, наконец, вручили ключи. Квартира очень хорошая, расположена на солнечной стороне, комнаты просторные, светлые. Я думаю, здесь будет тепло, поскольку сама лично видела, как шло строительство дома и как его утепляли. Главное, что для детей есть всё необходимое. Рядом и школа, и детский сад, и детская площадка. Мы очень счастливы.

Вместе с квартирой новосёлы получают и территорию в 10 соток. На заднем дворе расположена небольшая углярка. Представители строительной компании при этом гарантируют: зимой в домах будет тепло, поскольку построены они из высококачественных современных материалов.

– Мы занимаемся строительством двухквартирных домов по программе «Одноэтажный Восток», – рассказал руководитель строительной компании ИП «Фалько» Еркебулан Койчибеков. – Строительство началось 26 июня. Сегодня объект готов на все сто процентов. Отопление печное, паровое, всё согласно стандарту. Дом полностью благоустроен, у каждой квартиры своя скважина, есть горячая и холодная вода, подведено электричество, установлены счётчики. Даём гарантию, что на объекте не будет холодно. Гарантийный срок в целом составляет три года.

В Новошульбе построен один двухквартирный дом, в селе Бородулиха – два дома по 90 квадратов. И на этом строительство не завершается. В следующем году в рамках программы здесь планируют построить ещё несколько домов. При этом отмечается, что при строительстве будут применяться уже другие фасадные материалы, чтобы объекты не выглядели однотипно.

– На реализацию программы затрачено 219 млн тенге, в том числе 52 млн тенге из бюджета района, остальное из бюджета области, – отметил заместитель акима Бородулихинского района Ерлан Селиханов. – К домам подведены все инженерные коммуникации, электричество и водопровод. Всё это позволило инвесторам вложить свои средства на постройку домов, которые в последующем были выкуплены за счёт бюджета. Эти дома мы предоставляем на основе аренды либо ипотечного кредитования.

По поручению акима ВКО, чтобы разнообразить и улучшить внешний облик сёл, были подготовлены четыре эскиза. По словам заместителя акима района, в следующем году продолжится работа с инвесторами, чтобы новостройки не были похожи на коробки, а радовали глаз жителей и гармонично вписывались в архитектурный облик села.

– Также основной упор будем делать на то, чтобы жильё было выделено уже не на основе арендной платы, а на основе выкупа по льготным программам «Жилстройсбербанка» и «Отбасы банка», в том числе по программе «Бакытты отбасы». Сейчас ведётся работа с потенциальными получателями – многодетными и малообеспеченными семьями, чтобы они уже сейчас начинали делать накопления и участвовали в программе, чтобы в будущем получить новое жильё, – добавил Ерлан Селиханов.

До конца года ключи от новых квартир в районе получат ещё 16 семей.

Флора Левина

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Бородулихинский район