На радость сельчанам

В селе Калжыр Курчумского района строится спортивный модуль. Его сборный каркас уже высится на одной из улиц. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

По информации начальника строительного участка Айдархана Маликова, длина спортивного модуля ангарного типа – 35 метров, ширина – 16. В настоящее время продолжаются сварочные работы, монтируются горизонтальные прогоны. Готовый каркас сооружения будет обшит профилированными оцинкованными листами, между которыми уложат толстый утеплитель. Торцовые стены планируется выложить из сэндвич-панелей.

К спортивному модулю будет примыкать кирпичный одноэтажный административный блок. В нём разместятся тренерская комната, раздевалки, душевые и медпункт. В настоящее время здесь ведутся работы по заливке фундамента.

В эти дни на объекте задействовано порядка 20 человек, несколько единиц техники. Часть рабочих принята из числа местных жителей. Сдача в эксплуатацию спортивного объекта поможет решить проблему развития массового спорта на селе.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район